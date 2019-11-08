Польша наложила рекордный штраф на компанию-партнера "Северного потока – 2"

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Сегодня Антимонопольный комитет Польши (UOKiK) оштрафовал партнера Nord Stream 2 французскую компанию Engie Energy за отказ сотрудничать в расследовании дела строящегося Россией газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные UOKiK.

Сообщается, что штраф составляет на 172 млн злотых, или 40,3 млн евро. Эта сумма является самой высокой за всю историю работы UOKiK, добавляет польское издание Biznesalert.

Официально UOKIK пока не сообщил размер штрафа для Engie, а также о возможных санкциях для других партнеров по проекту.

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Как известно, в мае 2018 года антимонопольный орган Польши возбудил дело против "Газпрома" и пяти международных организаций, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток – 2".

UOKiK подчеркивает, что в 2016 году Польша не разрешила создать совместное предприятие для строительства газопровода на территории страны. Несмотря на это, "Газпром" и еще пять компаний продолжили финансирование строительства "Северного потока", что считается нарушением антимонопольного законодательства.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

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