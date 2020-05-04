Польша официально приступила к строительству газопровода Baltic Pipe

В Польше, где в ближайшее время планируют отказаться от потребления российского газа, начинают строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, выступая с заявлением по телевидению.

"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", – сообщил президент.

По словам польского лидера, непосредственно строительные работы начнутся в ближайшие дни.

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Как ранее писал сайт "Сегодня", 30 апреля оператор польской сети газопроводов Gaz-System подписал контракт на реализацию этого проекта с фирмой Saipem Limited. До этого проект получил все необходимые разрешения.

"Этот проект имеет большое значение для экономики Европы, энергетического суверенитета ЕС", – указал глава Польши, подчеркнув, что поставляемый через эту магистраль газ сможет транспортироваться позднее в другие страны, в том числе и в Украину.

Глава Gaz-System Томаш Стемпень добавил, что стоимость всего проекта Baltic Pipe составляет более 1,5 млрд евро.

"Сам контракт, который мы подписали, – это около 280 млн евро", – уточнил он.

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Baltic Pipe – проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода – 10 млрд кубометров в год. Ожидается, что строительство морской части Baltic Pipe начнется в этом году, а завершится через два года. Сдать в эксплуатацию этот газопровод планируется 1 октября 2022 года.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что если Россия не сможет достроить "Северный поток – 2", Украина продлит контракт на транзит российского газа в Европу после 2024 года.

На днях польское правительство заявило, что планирует арестовать европейские активы "Газпрома" в качестве компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем энергетическому концерну PGNiG.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ.

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