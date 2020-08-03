Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока – 2"

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 млн злотых (57 млн долларов) за нежелание сотрудничать. Ранее российская компания уже заплатила Польше 1,5 млрд долларов.

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Новый штраф для "Газпрома" связан с расследованием UOKiK, которое касается проекта Nord Stream 2. Польских антимонопольщиков заинтересовало создание консорциума, финансирующего строительство газопровода "Северный поток – 2" без согласия самого UOKiK, пишет "Интерфакс".

В рамках этого расследования UOKiK предъявил обвинения шести компаниям – "Газпрому", Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea.

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"Председатель UOKiK обратился за документами, относящимися к делу, к "Газпрому", однако компания отказалась предоставить информацию, важную для проводимого разбирательства", - объяснили решение о штрафе UOKiK.

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Напомним, ранее "Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2". Российские СМИ не исключают, что газовая компания таким способом хочет защитить корабль от санкций США.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в декабре 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по сооружению трубопровода и увела свои суда. Россия заявила, что намерена достроить газопровод собственными силами.

Не так давно Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".

При этом власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, поэтому строительство российского газопровода "Северный поток – 2" смогут возобновить не раньше сентября.

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