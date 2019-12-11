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Польша отказывается от российского газа: там построят еще один газопорт

11 декабря, 11:25

Президент Польши планирует создать энергетический хаб для части Европы

LNG-терминал в Свиноуйсьце, Польша

LNG-терминал в Свиноуйсьце, Польша / Фото: Getty Images

Польша, которая недавно наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2", намерена построить еще один терминал сжиженного природного газа (LNG) в Гданьске или в Гдыне и хочет стать газовым хабом для стран региона, в частности, для Украины. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда во время встречи в понедельник с жителями города Бжозув на Подкарпатье, сообщает Польское Радио.

"Дополнительные инвестиции в поставки газа усиливают безопасность всего региона. Мы будем строить следующий газопорт в Гданьске или в Гдыне", – сообщил президент.

Дуда подчеркнул, что благодаря подобным инвестициям Польша не только сама будет обеспеченным поставками газа, что повлияет на ее энергетическую безопасность, а сможет также "нести безопасность другим странам Центральной Европы – Словакию, в Украине, и далее на юг".

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Помимо этого, Дуда подчеркнул, что эти меры являются частью задачи для построения современной и богатой Польши.

В польском городе Свиноуйсьце над Балтийским морем уже работает терминал сжиженного природного газа. Это инфраструктурный объект для приема, регазификации и перевалки голубого топлива из США.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Польша в конце 2022 года расторгнет контракт с российским "Газпромом" на поставку 10 млрд куб. м газа в год, т.н. Ямальский контракт. Государственная нефтегазовая компания PGNiG 15 ноября 2019 года после получения необходимых корпоративных разрешений направила в ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении с 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа, заключенного 25 сентября 1996 года.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Польша планирует полностью избавиться от зависимости от российского газа, благодаря газопроводу Baltic Pipe и LNG-терминалу в Свиноуйсьце.

Ранее сообщалось, что в конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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