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Польша против "Газпрома": стало известно, когда закончится судебное разбирательство

Сегодня, 16:36

Претензиями PGNiG к российской компании занимается Стокгольмский арбитраж

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru.
Польша против "Газпрома": стало известно, когда закончится судебное разбирательство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c1/6b0/5c76c16b0cbc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c1/6b0/5c76c16b0cbc9.jpg Экономика Претензиями PGNiG к российской компании занимается Стокгольмский арбитраж

Польская энергетическая компания PGNiG утверждает, что разбирательство с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде о цене на газ завершится в 2019 году. Об этом заявил глава польской компании Петр Возняк.

"По процедурным причинам арбитраж не может продлиться дольше, чем до конца года", — сказал Возняк.

Ранее руководство польской компании указывало, что рассчитывает на завершение процесса до конца 2018 года.

Стокгольмский арбитражный суд, рассматривающий спор PGNiG против "Газпрома", 30 июня прошлого года вынес решение о том, что польская сторона имеет право требовать от "Газпрома" изменения цен на газ. В частности, речь идет о пересмотре цен на газ для Польши по контрактам, подписанным в 1996 году.

Польша пыталась пересмотреть эти цены еще с 2014 года, однако, не достигнув компромисса с российской компанией, подала иск в Стокгольмский арбитраж. Контракт, который оспаривает польская сторона, будет действовать до 2022 года.

В октябре 2018 года "Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража в пользу Польши.

Как известно, проблемы российского "Газпрома" в Европе не ограничиваются судами с Польшей. В частности, Дания может отказать "Газпрому" в строительстве "Северного потока – 2":

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Тег Россия, Польша, суд, Газпром, возняк, PGNiG, Стокгольмский арбитраж

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Источник:

ТАСС

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