Польша против "Газпрома": стало известно, когда закончится судебное разбирательство
Претензиями PGNiG к российской компании занимается Стокгольмский арбитраж
Польская энергетическая компания PGNiG утверждает, что разбирательство с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде о цене на газ завершится в 2019 году. Об этом заявил глава польской компании Петр Возняк.
"По процедурным причинам арбитраж не может продлиться дольше, чем до конца года", — сказал Возняк.
Ранее руководство польской компании указывало, что рассчитывает на завершение процесса до конца 2018 года.
Стокгольмский арбитражный суд, рассматривающий спор PGNiG против "Газпрома", 30 июня прошлого года вынес решение о том, что польская сторона имеет право требовать от "Газпрома" изменения цен на газ. В частности, речь идет о пересмотре цен на газ для Польши по контрактам, подписанным в 1996 году.
Польша пыталась пересмотреть эти цены еще с 2014 года, однако, не достигнув компромисса с российской компанией, подала иск в Стокгольмский арбитраж. Контракт, который оспаривает польская сторона, будет действовать до 2022 года.
В октябре 2018 года "Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража в пользу Польши.
Как известно, проблемы российского "Газпрома" в Европе не ограничиваются судами с Польшей. В частности, Дания может отказать "Газпрому" в строительстве "Северного потока – 2":
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