Польша "запасется" американским газом на 8 млрд долларов

Трамп рассказал о сделке, а Дуда напомнил о диверсификации поставок

LNG-терминал в США. Фото: Getty Images

Польша, которая отказывается от российского газа, согласилась купить у США партию сжиженного газа (СПГ, LNG) стоимостью в 8 млрд долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Наши страны подписали соглашение о поставке дополнительно 2 млрд кубометров LNG на сумму в 8 млрд долларов", – сказал Трамп.

Дуда, в свою очередь, объяснил, что это "позволяет диверсифицировать источники поставок, благоприятно влияет на энергетическую безопасность. И это – хороший бизнес".

Трамп также выступил в поддержку проекта газопровода, соединяющего Польшу и Данию, отметив, что он способен помочь диверсифицировать поставки газа в Европу. Речь идет о проекте газопровода Baltic Pipe, который позволит получать газ из Норвегии.

Кроме того, Трамп раскритиковал планы Германии по строительству "Северного потока 2". "Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", – сказал президент США и напомнил, что Администрация США рассматривает возможность применения санкций в отношении участников проекта "Северный поток – 2".

Напомним, ранее уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский отмечал, что Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа в конце 2022 года. Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом".

А посол США Джорджет Мосбахер считает, что Польша станет центром перепродажи американского газа в Европе.

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