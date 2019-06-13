Польша "запасется" американским газом на 8 млрд долларов
Трамп рассказал о сделке, а Дуда напомнил о диверсификации поставок
Польша, которая отказывается от российского газа, согласилась купить у США партию сжиженного газа (СПГ, LNG) стоимостью в 8 млрд долларов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Наши страны подписали соглашение о поставке дополнительно 2 млрд кубометров LNG на сумму в 8 млрд долларов", – сказал Трамп.
Дуда, в свою очередь, объяснил, что это "позволяет диверсифицировать источники поставок, благоприятно влияет на энергетическую безопасность. И это – хороший бизнес".
Трамп также выступил в поддержку проекта газопровода, соединяющего Польшу и Данию, отметив, что он способен помочь диверсифицировать поставки газа в Европу. Речь идет о проекте газопровода Baltic Pipe, который позволит получать газ из Норвегии.
Кроме того, Трамп раскритиковал планы Германии по строительству "Северного потока 2". "Германия делает большую ошибку, так полагаясь на газопровод", – сказал президент США и напомнил, что Администрация США рассматривает возможность применения санкций в отношении участников проекта "Северный поток – 2".
Напомним, ранее уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский отмечал, что Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа в конце 2022 года. Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом".
А посол США Джорджет Мосбахер считает, что Польша станет центром перепродажи американского газа в Европе.
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