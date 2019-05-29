Польша ждет от России "переломных" переговоров по скандалу с загрязненной нефтью

Польская Orlen подсчитывает потери из-за низкого качества черного золота

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Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen ожидает, что 3 июня в Москве состоятся "переломные" переговоры о поставках российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил председатель правления польского концерна Даниэль Обайтек.

"Мы думаем, что 3 июня в Москве будет переломная встреча", — сказал он, подчеркнув, что переговоры продолжаются и никакие детали он раскрывать не может.

Отвечая на вопрос о возможных компенсациях и подсчете понесенных компанией потерь из-за поставок загрязненной нефти, представитель польской компании указал, что для разглашения этой информации "время еще не пришло".

"Мы в процессе анализа и подсчета", — указал он.

Напомним, в середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В итоге Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления "грязной" российской нефти. Общий ее объем в трубопроводах Украины, Беларуси, РФ и Польши оценили в 5 млн тонн.

В Варшаве 23 мая состоялись переговоры представителей нефтяной отрасли России, Польши и ФРГ. На этой встрече обсудили ряд технических мероприятий, которые позволят восстановить поставки сырья по "Дружбе". Поставки чистой нефти в Польшу в соответствии в случае реализации этого плана могут начаться 9–10 июня.

Следующие переговоры заинтересованных сторон должны состоятся в Москве 3 июня. Ранее в Польше заявляли, что возобновление поставок будет зависеть от решения вопроса с компенсациями.

О компенсациях за "грязную" нефть с Россией также вела переговоры "Укртранснафта". 17 мая стало известно, что Россия выплатит компенсации Украине, но для этого необходимо подписать дополнения к договору о транзите.

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