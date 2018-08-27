Польские механики назвали лучшие подержанные авто на еврономерах

Пока украинские законодатели решают, что делать с сотнями тысяч автомобилей на еврорегистрации: в южных регионах – на болгарской и молдавской, на Закарпатье – венгерской и словацкой, в западных регионах – на польской и прибалтийской, польские автомеханики подытожили накопленный опыт и назвали лучшие подержанные авто.

Польское издание Motofakty опросило 1300 работников СТО и на основе их рекомендаций составило список лучших б/у автомобилей. Механиков просили оценить надежность различных моделей – кузова, электрооборудования, двигателя и трансмиссии, подвески, расспрашивали о наиболее свойственных тому или иному авто поломках. На основании полученной информации машинам присваивали баллы, количество которых определило их позиции в рейтинге.

В ценовой категории Лучшие б/у авто стоимостью до 2300 евро – безоговорочное лидерство за немецким автопромом. Пальма первенства досталась первому поколению Audi A4 B5 (1994-2001 годы выпуска), котрое пришло прийшло на смену седану Audi 80 B4. 2-е место – у пятидверного хэтчбэка малого семейного класса Audi A3 8L (1996-2003), бронза – у четвертого поколения BMW Seria 3 E46 (1998-2007).

В номинации Лучшие б/у авто стоимостью от 2300 до 4600 евро неплохо заявили себя японцы, хотя немцы представлены в подавляющем числе. На первом месте Toyota Yaris II (2005-2011 г.в.), второе-пятое место досталось второму и третьему поколения Audi A4 соответственно в корпусах B6 и B7 (2000-2008), среднеразмерному Toyota Avensis II (2003-2009), компактный хэтчбек и его вариации Volkswagen Polo IV (2001-2009) и компактвэн с пятью или семью посадочными местами Volkswagen Touran I (2003-2015), шестая позиция рейтинга досталась пятому поколению бестселлера Volkswagen Golf V (2003-2009).

В категории Лучшие б/у авто стоимостью от 4600 до 6900 евро в лидерах – снова японцы и немцы. В лидерах – "космический" Honda Civic VIII (2006-2011 г.в.), ему в спину дышит троица – седан бизнес-класса Audi A6 III (C6) (2004-2011), городской кроссовер Nissan Qashqai I (2006-2013) и малый семейный автомобиль Volkswagen Golf VI (2008-2013), пятая-шестая позиции – у компактного Audi A3 8P (2003-2013) и субкомпактный "головастик" Toyota Yaris III (2011-н.в.).

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, касающихся регистрации автомобилей на еврономерах. Один из них предусматривает изменения в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), второй – запрет на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5, и усиление контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

Ранее глава парламентского Комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина озвучила цифры растаможки и заявила, что новые ставки рассчитаны таким образом, чтобы они защищали страну от экологического вреда, который наносят старые автомобили.