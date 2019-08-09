Полтавское село увеличило бюджет благодаря партнерству с ДТЭК Нефтегаз

Общины, на чьей территории добывают газ и нефть, получают дополнительно деньги в свой бюджет. Платят их предприятия-добытчики. Некоторые компании имеют еще и социальные программы и дополнительно финансируют потребности общин. Корреспонденты "Сегодня" побывали в Мачуховской объединенной территориальной общине (ОТО) в Полтавской области.

По словам местной жительницы Валентины Ткаченко, за эти годы село очень изменилось.

"Улицы все намного чище, у двора выкашивают, и мусор есть, куда вывозить. Стало гораздо чище", – сказала она.

Все благодаря коммунальщикам. Несколько лет назад местная община создала предприятие. Его работники теперь наводят порядок. Для них закупили технику – трактор, машины для сбора мусора и уборки. В этом году появится новый мусоросборщик-трансформер. Зимой он превратится в снегоуборщик.

В школах община решила заменить старые деревянные окна энергоэффективными пластиковыми. Зимой они сохраняют тепло внутри здания, а летом в классах не так жарко, как раньше.

"Зимой я сидела в классе в сарафане и в колготах. В школе нехолодно", – подтверждает школьница Снежана Ткаченко.

Община покупает и новое медицинское оборудование. В райцентр на обследование местным жителям теперь ехать необязательно. Можно пойти в амбулаторию на соседнюю улицу. Все это община сделала за средства программы социального партнерства компании ДТЭК Нефтегаз и за счет рентной платы. Часть налога от добычи газа община получает в свой бюджет с начала 2018 года.

"В прошлом году мы получили около восьми миллионов гривен рентной платы. И два с половиной миллиона получили по программе социального партнерства. За последний год мы существенно, около 18% нашего бюджета, получили благодаря партнерству, именно от ДТЭК. Компания ДТЭК постоянно интересуется нашими проблемами", – говорит председатель Мачуховской ОТО Валерий Белоконь.

Еще недавно, когда рентных денег от добычи газа громада не получала, не было и возможностей развиваться. Реальный результат партнерства с добытчиками жители уже увидели. Теперь у них есть план на несколько лет. Хотят реализовать проекты в сфере медицины, энергоэффективности и ремонта различных социальных объектов. Знают – деньги будут.

Корреспонденты "Сегодня" побывали и на землях Бабаевского сельсовета в Харьковской области, за пределами населенных пунктов, у песчаного карьера. За несколько лет здесь планируют пробурить первую поисковую газовую скважину. Если газ найдут – тогда и жители местных общин получат дополнительные деньги на развитие.

Новости "Сегодня" сообщали, что компании группы ДТЭК Нефтегаз рекомендованы в качестве победителей на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) по Зиньковской площади в рамках наиболее масштабного в истории Украины конкурса СРП. После подписания соглашения компании инвестируют 1,2 млрд грн в разведку и разработку данного участка.

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