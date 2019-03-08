Получить на руки наличными можно будет только 15 тыс. грн
В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами
Нацбанк намерен снизить предельную сумму расчетов наличными между юридическими и физическими лицами с 50 тыс. до 15 тыс. грн. Это предусмотрено проектом Постановления НБУ "Об утверждении изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине", который размещен на сайте Национального банка.
В настоящее время лимит наличных расчетов, которые можно совершать в течение одного дня с одним или несколькими платежными документами, составляет 50 тыс. грн. В проекте постановления предлагается снизить этот порог до "размера, который не превышает 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу".
Сейчас, по законодательству, мониторингу подлежат денежные операции на сумму свыше 150 тыс. грн. Соответственно, граничный размер наличных расчетов физических и юридических лиц уменьшается до 15 тыс. грн. Если сумма финмониторинга изменится, автоматически изменится и граничный размер наличных расчетов юрлиц с гражданами.
Банкам интересно, кто предпочитает наличные
Помимо ограничения суммы расчетов наличными, Нацбанк намерен обязать предпринимателей сообщать банкам (по запросу) информацию о клиентах, которым понадобилась именно наличность.
"Субъекты хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью совершения наличных расчетов с физическими лицами обязаны предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты, и другие документы, которые необходимы банку для изучения клиента", – говорится в изменениях к Положению.
Кого коснутся новшества
На сегодняшний день лимит наличных в 50 тысяч касается только расчетов за покупку каких-то товаров. Однако в проекте постановления предлагается расширить действие этого правила на "наличные расчеты физических лиц – доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования". Такая формулировка довольно прозрачно намекает на оплату труда, расчеты за выполненные работы и другие операции с наличными. Иными словами, предприятия вынуждены будут не снимать наличные со счетов, чтобы расплатиться с работниками, как часто делается сейчас, а переводить деньги на банковские карты сотрудников.
Не исключено, правда, что для предприятий оставят возможность рассчитываться с работниками "живыми" деньгами. Однако в этом случае предприятия должны будут предоставлять банкам документы, подтверждающие, для каких целей сняты деньги. Такая норма уже не позволит рассчитываться с людьми, с которыми не узаконены трудовые отношения.
Кроме зарплат, под действие нового постановления могут попасть кредиты (нельзя будет получить наличными свыше 15 тыс. грн), снятие наличных с депозитов, страховые выплаты и т.д. Получить в этих случаях деньги можно будет только на банковскую карту.
Также с определенными проблемами могут столкнуться жители небольших населенных пунктов, где уровень использования банковских карт невысокий, а банковская сеть недостаточно развита.
А вот платить в магазинах люди по-прежнему могут наличными деньгами на сумму до 50 тыс. грн. Эту норму Нацбанк не меняет. Размер наличных расчетов между субъектами предпринимательской деятельности, согласно проекту постановления, также остается прежним – 10 тыс. грн.
Зачем вводятся ограничения
В НБУ говорят, что изменения правил ставят целью в первую очередь сужение сферы использования наличных, дальнейшее увеличение доли безналичных расчетов и вывод наличных денег "из тени". Также одной из задач нововведений является "обеспечение стабильности поступлений наличности в банковскую систему", – говорится в сообщении НБУ.
Уменьшить наличные расчеты рекомендовали Украине и европейские партнеры.
"По результатам 5-го раунда оценивания Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) определено, что уровень наличного обращения в Украине является высоким и считается значительной угрозой для финансовой системы и экономики страны", – говорится в сопроводительных документах к проекту постановления НБУ.
Обсуждение предложенного проекта постановления НБУ продлится до 27 марта. Предполагается, что постановление вступит в силу сразу после принятия, на следующий день после его официальной публикации.
Напомним, одним из финансовых нововведений 2019 года должна стать возможность украинцев снимать наличку прямо на кассах супермаркетов и других торговых точек.
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