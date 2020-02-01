Получить землю бесплатно: почему у украинцев с этим большие проблемы

/ Фото: Pixabay

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Сейчас, по закону, приватизация земель доступна каждому украинцу. Чтобы бесплатно получить от государства 5 участков для разных нужд, требуется только две вещи: совершеннолетие и паспорт гражданина Украины.

Но далеко не все украинцы могут воспользоваться своим правом на участки. Виной всему – бюрократическая тягомотина и высокая коррупция, которая превращает процесс бесплатной приватизации участка в очень дорогую процедуру, которая не по карману большинству людей.

"Сам вопрос выделения земли является крайне коррупционноемким. Далеко не всегда органы местного самоуправления выделяют землю в положенные законом сроки, зачастую вопрос умышленно затягивается", – говорит Ян Левитас, партнер JN Legal.

Николай Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS, отмечает: если человек захочет сделать все по закону и никому не давать взятки – он попросту увязнет в судебных разбирательствах, но так никогда и не получит заветный земельный участок.

"Процедура приватизации земельных участков достаточно затратная, а ссылка на бесплатность носит фиктивный характер. В крупных городах за сопровождение процедуры приватизации "под ключ" специалисты в сфере оформления земли возьмут от 2 тыс. долларов. Даже если гражданин захочет оформлять землю самостоятельно,ему потребуются услуги землеустроителей, которые подготовят документы для приватизации (без этого никак не обойтись). Стоимость таких услуг в среднем составит 12-20 тыс. грн", – говорит Максимов.

Юристы добавляют: органы местного самоуправления умышленно затягивают процесс оформления земель, чтобы участок ушел прежде всего "своим" людям.

"В большинстве случаев земельные участки предоставляются лицам, не имеющим ничего общего с селом и сельским хозяйством. Они не проживают в сельской местности, никогда не работали на земле, главная цель этих людей — бесплатно получить землю и ее продать. То есть обычное обогащение. После получения такой земли в дальнейшем ее продают, так как мораторий на нее не распространяется. Поэтому и возникла ситуация сознательного сокращения свободных земель. А украинцы, проживающие в сельской местности, те, которые действительно хотят работать на земле, не могут ее получить, так как свободных земельных участков уже нет", — поясняет Олеся Романенко.

Подробно о том, как происходит приватизация, читайте в материале "Земли на всех не хватит: с какой проблемой могут столкнуться украинцы".

Напомним, сейчас, по закону, украинцы имеют право бесплатно приватизировать пять участков земли – для строительства дома, дачи, гаража, садоводства и огорода. Но эту норму могут убрать, когда заработает земельная реформа.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, каким власть видит будущий рынок земли и чего боятся малые фермеры:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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