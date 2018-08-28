Помогать безработным в Украине начнут "карьерные советники"

В Государственной службе занятости Украины начнут работать "карьерные советники", которые будут заниматься трудоустройством безработных. Работу таких советников планируют внедрить с 1 января 2019 года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Карьерный советник – это сотрудник центра занятости, который будет обеспечивать организацию предоставления услуг лицам, ищущим работу, зарегистрированным безработным, и осуществлять сопровождение людей с целью их дальнейшего трудоустройства", – пояснили в министерстве.

Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения деталей внедрения. Эксперты Международной организации труда предоставят практические рекомендации специалистам Госслужбы занятости в отношении должностных обязанностей "карьерных советников", их подготовки, сотрудничества с другими структурными подразделениями для развития сервисной службы.

Напомним, в первом полугодии 2018 года безработица в Украине составила 9,7% от численности трудоспособного населения. В 2017 году этот показатель составлял 9,7% за первые полгода. В целом, по данным Госслужбы занятости, в Украине за 2017 год стало меньше безработных. К слову, почти половина тех, кто обращается в службу занятости, получают не пособие по безработице, а возможность зарабатывать деньги. Чаще всего предлагают вакансии с хорошей зарплатой специалистам, которые работают с инструментом.

При этом украинцы все чаще предпочитают работать легально: