МВФ и Украина: новый траш задерживается, но это не критично

Сегодня уже совершенно очевидно, что кредита Международного валютного фонда в этом году Украина не получит. До нового года остается пару недель, а договоренность о новой кредитной программе окончательно еще не достигнута.

"У меня нет даты для вас"

Первоначально новое правительство рассчитывало, что первый транш по новой кредитной программе от Международного валютного фонда поступит в Украину уже в этом году. По крайней мере именно так толковали слова премьер-министра Алексея Гончарука о том, что программа "должна начаться уже в этом году".

Тем не менее на сегодня представителям Украины удалось достичь только предварительной договоренности с МВФ насчет новой программы. Так, новый директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 7 декабря сообщила, что "сотрудники МВФ договорились с властями о политике поддержки нового трехлетнего соглашения в размере 4 млрд. СДР (около 5,5 млрд. долларов США) в рамках механизма расширенного финансирования". Однако это соглашение еще "подлежит утверждению руководством МВФ и исполнительным советом". 12 декабря директор Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс во время традиционного брифинга также подчеркнул, что "это соглашение на уровне персонала (англ. – Staff-Level Agreement), то есть оно подлежит обсуждению и утверждению нашим Исполнительным советом".

Staff-Level Agreement – это, скорее, договор о намерениях. В данном случае – о намерениях предоставить Украине новую кредитную программу. Однако это отнюдь не безусловное намерение. В Staff-Level Agreement МВФ обычно формулируется условия, или предварительные действия (англ. – prior actions), которые должно выполнить государство-заемщик, прежде чем вопрос о кредитовании будет вынесен на рассмотрение Совета директоров МВФ.

"Домашнее задание" для Украины МВФ формулирует достаточно четко. Например, в письме г-жи Кристалины Георгиевой условия предоставления кредита описываются так: "Эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предварительных действий (prior actions). Президент и я согласились, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и снижения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно защитить результаты, достигнутые в деле очистки банковской системы, и возместить крупные издержки налогоплательщиков от банковских решений".

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То есть МВФ ожидает от Украины, прежде всего, реформы судебной системы, которая, как ранее неоднократно отмечалось на разных уровнях, сегодня не в состоянии надежно защитить право собственности и представляется инвесторам, мягко говоря, не всегда объективной. Кроме того, МВФ напоминает о давнишних обещаниях Украины побороть коррупцию или, по крайней мере, продемонстрировать такое намерение. В частности, очевидно, о возврате уголовной ответственности за незаконное обогащение, которая была отменена в начале этого года. Ну, и, наконец, довольно прозрачно нам намекают на продолжающиеся судебные споры по поводу ПриватБанка, за которыми международные финансовые партнеры Украины пристально следят. Как еще раньше рассказывала министр финансов Оксана Маркарова, в МВФ считают, что пора вернуть в бюджет 155 млрд долларов, которые Украина потратила на докапитализацию этого банка во время национализации, а также кредитные средства, выданные другим банкам.

Поскольку до конца года остается всего пару недель, совершенно очевидно, что выполнить эти условия в 2019-м Украина не успеет. Да и вообще сложно предсказать, как быстро удастся снять перечисленные проблемы в 2020-м.

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Вероятно, поэтому ответ директора Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса на вопрос, когда совет директоров будет принимать решение о выделении Украине кредита, был весьма расплывчатым. "У меня нет даты для вас. Это будет зависеть от выполнения предварительных действий, только тогда будет программа", – сказал он.

Обойдемся ли без кредита?

Для экономики страны деньги МВФ не имеют большого значения. Их нельзя направить ни на повышение пенсий, ни на строительство дорог. Кредиты МВФ попадают не в бюджет, а на счета Национального банка. И могут быть использованы разве что на погашение государственного долга.

На сегодня золотовалютные резервы НБУ достаточно большие: 21,4 млрд долларов на конец сентября 2019-го. В ближайшие годы Украине предстоят довольно крупные платежи по внешнему долгу. Так, в 2019 годах сумма выплат должна была составить свыше 15 млрд долларов, в 2020-м будет примерно такой же. Однако Нацбанк регулярно пополняет резервы. Так, с начала текущего года он скупил на межбанке более 4,1 млрд долл. (чистая покупка). А по итогам года сумма может превысить 5 млрд долл.

Таким образом, для того, чтобы рассчитаться по долгам, в ближайшее время денег у Украины хватит и без кредитов МВФ (хотя, надо признать, в таком случае размер золотовалютных резервов существенно сократится).

Но даже если Украина получит кредит от Фонда, его размер (около 5,5 млрд долл.) будет сопоставим с той суммой, которую наша страна должна будет выплатить МВФ за ранее предоставленные кредиты. Так, и в 2019-м, и в 2020 годах Украина должна отдавать МВФ примерно по 1,7 миллиарда долларов, а затем суммы могут вырасти.

Однако в правительстве не раз подчеркивали, что переговоры с МВФ ведутся не ради самого кредита. А потому, что сотрудничество с Международным валютным фондом является маркером доверия к стране (как выразился на днях украинский премьер) и открывает Украине путь к ресурсам других финансовых международных организаций и, как надеются в правительстве, к иностранным инвестициям. Эти деньги уже планируется вкладывать непосредственно в развитие экономики.

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