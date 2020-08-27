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Помощь на миллиард долларов: Путин и Лукашенко договорились о госдолге

27 августа, 15:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Белорусский президент уверен, что сможет укрепить национальную валюту

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который продолжает игнорировать звонки европейских лидеров, договорился с российским президентом Владимиром Путиным о рефинансировании части государственного долга Беларуси. Речь идет о миллиарде долларов, сообщает "БелТА".

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"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России. – Ред.) по поводу рефинансирования", – сказал Лукашенко на совещании с членами правительства.

Он отметил, что Беларусь "оставит у себя этот миллиард долларов". "И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал Лукашенко.

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Напомним, ранее стало известно, что Москва поможет Лукашенко не только деньгами. Так, Россия создает резервный отряд из силовиков для помощи режиму белорусского президента. Путин лично заявил, что его белорусский коллега уже обратился к нему за помощью, напомнив об обязательствах, которые Россия имеет перед Беларусью в сфере безопасности.

Кроме того, Лукашенко привел вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность. Он утверждает, что со стороны Литвы к западным границам Беларусь подходят войска НАТО. Кроме того, он говорит, что Запад "уже тащит "альтернативного президента".

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Россия рефинансирование Беларусь госдолг Владимир Путин Александр Лукашенко
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