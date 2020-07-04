Помощь на ребенка в Украине: сколько платят и что хотят изменить

Украинцы уже привыкли, что с рождением ребенка семья получает "подарок" от государства в виде энной суммы денег. Закон "О государственной помощи семьям с детьми" был принят еще в 1992 году. И в нем уже говорилось о том, что каждая семья имеет право на единоразовую помощь при рождении ребенка. С тех пор закон "О государственной помощи семьям с детьми" пережил полсотни редакций. И размер этой помощи далеко не всегда был таким, как сейчас.

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С помощью такого "подарка" предполагалось подправить демографическую ситуацию, которая уже тогда стала стремительно ухудшаться. К сожалению, как показали последующие годы, изначальную цель достичь вряд ли удалось. Однако к помощи при рождении люди привыкли и болезненно воспринимают всякие намеки на возможное прекращение или сокращение этих выплат. Недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова попала в скандал после заявления о том, что некоторые люди заводят ребенка исключительно ради получения государственных денег. Сайт "Сегодня" систематизировал, какую помощь на ребенка платят в Украине и как эту систему предлагают изменить.

Сколько платили раньше

Первоначально законом было установлено, что помощь при рождении ребенка составляет 4 минимальных зарплаты, а если будущая мама становилась на учет до 12 недель беременности и регулярно посещала женскую консультацию, добавлялось еще 2 "минималки". На сегодняшний день это было бы 18 892 и 28 338 грн соответственно. Но тогда, в 90-е, в период гиперинфляции, этих денег хватало не на многое.

В 2000 году ВВП Украины впервые показал рост после десяти лет падения. Но, тем не менее, в 2002 году расходы на помощь по рождению ребенка решили урезать. Было решено, что размер выплат теперь составит всего один прожиточный минимум.

С 2004 года помощь увеличили до двух минимумов, а с 2005-го – сразу до 22,6 прожиточого минимума. Из них 9 минимумов было решено выплачивать сразу, а остальную сумму разбить на год. Всего помощь составляла примерно 8500 грн (при том, что средняя зарплата тогда была всего 804 грн).

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Но уже в следующем году прожиточный минимум и зарплаты выросли, а помощь при рождении ребенка "привязали" просто к прошлогодней цифре – 8500 грн, из которых 3400 платили сразу, а остальное – в течение года.

В 2008 году размер выплат был увеличен, а кроме того, впервые была введена дифференциация выплат в зависимости от того, сколько детей в семье. Так, сумма выплат на первого ребенка выросла до 12 240 грн, на второго – до 25 тыс., на третьего и всех следующих – до 50 тыс. грн. Это было 22, 45 и 90 прожиточных минимумов соответственно. А средняя зарплата тогда составляла порядка 1800 грн.

Правда, при этом выплаты на второго ребенка растянули на два года, а на третьего – на три года.

Негативные последствия щедрости

В 2011 году размер выплат увеличили еще больше: до 30 минимумов на первого ребенка, до 60 – на второго и до 120 – на третьего и последующих детей. Тогда это было порядка 25, 50 и 100 тыс. соответственно.

Однако к тому времени уже стала заметна тенденция, когда рождение ребенка планировалось преимущественно для получения этих денег. Потому очередную редакцию закона дополнили нормой о том, что в случае лишения родительских прав, помещения ребенка в детский дом и даже просто, если обнаружится нецелевое использование денег (хотя кто и как это проверял?), выплаты прекращаются.

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С середины 2014 года дифференциация выплат была отменена, а выплаты растянуты на три года. Это новшество было одним из пунктов антикризисного закона, и смысл его введения становится понятен уже из самого названия документа: "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине".

На детей, родившихся до 1 июля, родители получали 30 960, 61 920 и 123 840 грн соответственно, а после 1 июля все стали получать после родов 41 280 грн, независимо от того, какой это по счету ребенок в семье. Из них 10 320 грн выплачивали сразу, а остальную сумму – в течение трех лет (по 860 грн в месяц). Такие суммы по рождению ребенка выплачивают до сих пор.

Что предлагают парламентарии

Надо сказать, тема выплат при рождении ребенка – одна из традиционных в парламенте. Сначала долго звучали идеи дифференцировать выплаты на детей, затем, когда эту норму узаконили, появились разные инициативы насчет увеличения выплаты. А после отмены увеличенных сумм на второго и третьего ребенка – требования их вернуть. В парламенте нынешнего созыва также зарегистрировано несколько таких законопроектов.

Так, один из законопроектов предлагал на первого ребенка выплачивать 50 тыс. грн, на второго – 100 тыс., на третьего – 150 тыс. Другой предусматривал выплаты в размере 54 350, 108 700 и 163 050 грн соответственно, растянутые до 6 лет. Еще один похожий проект предлагал увеличить помощь при рождении первого ребенка до 52 прожиточных минимумов (сейчас это 92 500 грн), второго – до 70 минимумов (124 530 грн), третьего и дальше – до 120 минимумов (213 480 грн). Четвертый содержал практически такие же суммы, но, кроме того, предлагал ввести дополнительные выплаты по уходу за ребенком до трех лет: не менее 30% прожиточного минимума.

Все эти законопроекты были сняты с рассмотрения. Однако в 2020 году выплаты могли быть увеличены. Такое предложение содержалось в проекте постановления "О выводах и предложениях к госбюджету". Там вновь говорилось о дифференциации выплат: 100 тыс. на первого ребенка, 200 – на второго и 400 – на третьего. Однако в окончательный вариант бюджета эти нормы не попали.

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Более того, еще в минувшем году в правительстве заявили о намерении перейти от "выплат по статусу" к "выплатам по доходам". Об этом, в частности, говорил тогдашний министр соцполитики Андрей Рева. И выплаты при рождении ребенка могли подвергнуться таким изменениям одними из первых. По крайней мере, в Минсоцполитики был зарегистрирован законопроект (уже в бытность министром соцполитики Юлии Соколовской), который предусматривал не всеобщую, а адресную помощь при рождении ребенка. Только для тех семей, чей среднемесячный доход не превышает 15% суммы выплат (15% от 41 280 грн), т. е. 6 тыс. грн на человека. Впрочем, идея вызвала серьезный резонанс в обществе, и от этой нормы было решено отказаться.

Надо сказать, такие же планы были и у прежней власти, в 2015 году. И также не реализовались по аналогичной причине. Но бюрократическая машина – структура инертная. Раз внесенное в планы, чаще всего остается там надолго и просто ждет своего часа.

Сколько "стоят дети" за рубежом

Помощь при рождении ребенка существует в большинстве стран бывшего СССР, но далеко не во всех европейских государствах. Однако во многих странах ЕС есть другие виды помощи семьям с детьми, не зависящие от дохода семьи.

Например, в Польше пособие при рождении ребенка получают только малообеспеченные семьи. И сам размер пособия составляет 1000 злотых (около 6700 грн). Зато, чтобы стимулировать рождаемость, на второго и каждого следующего ребенка в Польше платят ежемесячное пособие каждой семье, независимо от материального положения. Размер пособия составляет 500 злотых (около 3500 грн), платят его от рождения и до совершеннолетия ребенка.

В Чехии "пособие по родам" тоже могут получить только малообеспеченные (с доходом не более 2,7 прожиточного минимума) и только на первого ребенка. Его размер – 13 тыс. чешских крон (около 14,5 тыс. грн). Зато практически всем семьям, независимо от дохода, доступно "родительское пособие". Правда, его платят только на одного ребенка, на младшего. Оно составляет 300 тыс. крон (почти 336 тыс. грн), и родители могут выбрать, в каком режиме получать эти деньги: в течение года, двух или растянуть максимально – до 4-летия ребенка.

В Германии выплат при рождении ребенка не существует, но есть много других детских пособий. Например, "пособие на ребенка" (Kindergeld), которое платят, независимо от материального положения семьи. На первого ребенка это 204 евро в месяц, на второго – 210, на третьего – 235 евро. Это пособие рассматривается как налоговая льгота для родителей, и платят до 18 лет ребенку, а в некоторых случаях – и до 25 лет (если ребенок учится, не может найти работу и т. п.). Кроме этого, есть также "родительское пособие" и "помощь на воспитание", которые являются своего рода компенсацией за утраченный заработок и тоже фактически не зависят от материального положения семьи (их не платят только тем, чей годовой заработок выше 250 тыс. евро). Для малообеспеченных добавляются и другие пособия.

В Беларуси пособие по рождению первого ребенка составляет 10 прожиточных минимумов, второго и последующих – 14 прожиточных минимумов. Выплаты растут несколько раз в год в соответствии с ростом прожиточного минимума. В Грузии тоже дифференцированные выплаты при рождении ребенка: на первого и второго – по 250 лари (около 2,2 тыс. грн), на третьего – 350 лари, на четвертого – 500 (около 3 и 4,4 тыс. грн соответственно).

А вот в США помощи на детей "для всех" не существует вообще.

Введут ли другие выплаты в Украине

А вот банковские депозиты от государства с вкладами "на будущее", которые хотели ввести в Украине, – привилегия только достаточно богатых стран. Например, такие существуют в Кувейте. Разве что помощь на детей в виде "материнского капитала" – банковский вклад или сертификат, который можно потратить только на определенные цели: улучшение жилищных условий, образование, лечение.

Напомним, что в Украине еще в прошлом году говорили о введении "помощи ребенку на будущее" – депозитного вклада, который он сможет получить с процентами после 18 лет. Такой законопроект зарегистрирован в Верховной Раде, но пока не рассматривался. В нем предлагается каждому новорожденному открывать банковский вклад на 50 тыс. грн. За 18 лет даже при 4% годовых сумма удвоится, а при 8% вырастет в 4 раза.

Кроме того, в Украине предлагалось ввести "экономический паспорт украинца" – также для новорожденных детей. В соответствии с законопроектом, на банковский счет каждого украинца, родившегося после 1 января 2021 года, предлагалось распределять 1% от реализации всех полезных ископаемых. Подобная система давно действует, например, в ОАЭ.

Какой может быть итоговая сумма к 18 годам, когда будет открыт доступ ко вкладу, в законопроекте не сообщается.

А какую социальную помощь выплачивают в Украине во время карантина, смотрите в сюжете "Сегодня":

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