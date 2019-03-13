Помпео: ЕС не должен впасть в зависимость от российского газа

Госсекретарь США надеется, что Европа увеличит поставки топлива из Америки

Фото: AFP

Помпео: ЕС не должен впасть в зависимость от российского газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg 2019-03-13T09:38:01+02:00 Экономика Госсекретарь США надеется, что Европа увеличит поставки топлива из Америки

Европе следует избежать зависимости от поставок газа из России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на энергетической конференции CERAWeek, крупнейшем ежегодном мероприятии американской нефтегазовой отрасли.

По словам Помпео, оживление в нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые некогда "закрывались" геополитическими соперниками. Госсекретарь отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа из-за проекта "Северный поток – 2", точно также, как и мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы. ... Мы должны закатать рукава и конкурировать [на мировом рынке] – способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков", – сказал Помпео.

Он призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с администрацией Дональда Трампа для продвижения национальных интересов США по всему миру, особенно в Азии и Европе.

Кроме того, госсекретарь назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.

Напомним, на днях стало известно, что США заметно нарастили поставки сжиженного газа в Европу после принятия совместного заявления об этом в июле-2018. Так, с 25 июля 2018 года по март 2019 года импорт американского сжиженного газа в страны Евросоюза вырос на 181% – до 7,9 млрд куб. м. За первые два месяца 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа.

При этом в "Газпроме" заявили, что Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать. Поэтому в российской компании уверены, что Евросоюзу нужен газопровод "Северный поток – 2".

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