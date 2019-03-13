Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Помпео: ЕС не должен впасть в зависимость от российского газа

Сегодня, 09:38

Госсекретарь США надеется, что Европа увеличит поставки топлива из Америки

Фото: AFP
Помпео: ЕС не должен впасть в зависимость от российского газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg Экономика Госсекретарь США надеется, что Европа увеличит поставки топлива из Америки

Европе следует избежать зависимости от поставок газа из России. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на энергетической конференции CERAWeek, крупнейшем ежегодном мероприятии американской нефтегазовой отрасли.

По словам Помпео, оживление в нефтегазовой отрасли дало США возможность удовлетворить спрос на источники энергии, которые некогда "закрывались" геополитическими соперниками. Госсекретарь отметил, что обнаруженные на территории США запасы сланцевой нефти и газа позволяют Вашингтону усилить свои внешнеполитические позиции.

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники впали в зависимость от российского газа из-за проекта "Северный поток – 2", точно также, как и мы не хотели бы зависеть от поставок нефти из Венесуэлы. ... Мы должны закатать рукава и конкурировать [на мировом рынке] – способствуя инвестициям, мотивируя партнеров покупать у нас и наказывая "плохих игроков", – сказал Помпео.

Он призвал американских производителей нефти и газа сотрудничать с администрацией Дональда Трампа для продвижения национальных интересов США по всему миру, особенно в Азии и Европе. 

Кроме того, госсекретарь назвал российское вторжение в Украину попыткой Кремля получить доступ к нефтегазовой отрасли соседнего государства.

Напомним, на днях стало известно, что США заметно нарастили поставки сжиженного газа в Европу после принятия совместного заявления об этом в июле-2018. Так, с 25 июля 2018 года по март 2019 года импорт американского сжиженного газа в страны Евросоюза вырос на 181% – до 7,9 млрд куб. м. За первые два месяца 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа. 

При этом в "Газпроме" заявили, что Европа уже могла отказаться от газа из России, но не стала этого делать. Поэтому в российской компании уверены, что Евросоюзу нужен газопровод "Северный поток – 2".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, Россия, США, ЕС, Европа, зависимость, поставки газа, Помпео, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " Помпео: ЕС не должен впасть в зависимость от российского газа". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Голос Америки

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Помпео назвал главные приоритеты для администрации США

Сегодня, 06:00

Власти в США сосредоточены на теме КНДР, стены на границе с Мексикой и Китае

Украина нарастила транзит российского газа

Вчера, 13:04

За первые два месяца 2019 года транзитные объемы выросли на 15%

Немецкий эксперт раскрыла "план Б" для Украины по газовому вопросу

9 марта, 12:11

Клаудия Кемферт призывает Украину решительно взяться за реформы

Стало известно, сколько газа должна добывать Украина для отказа от импорта

2 марта, 10:41

Гройсман считает выполнение задачи вполне реальным

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

Малыш уснул, но рядом была собака

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Владимир Кузьмин нашел новую любовь

Заключенные хитро "разводят" украинцев: попасть на крючок легко

Порошенко назвал главу своей администрации "предателем"

BARABANOVA объявила революцию смелости: слушай новую песню певицы

В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии

Соловьева публично унизили за угрозы Украине
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Социологи представили обновленный рейтинг кандидатов в президенты

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет