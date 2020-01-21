"Поправка Геруса" ведет к убыткам госбюджета и разрушению украинской энергетики – Ляшко

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Из-за "поправки Геруса", которая возобновила импорт электроэнергии из РФ, бюджеты недополучают миллиарды, а отечественная энергетика и угледобывающая отрасль уничтожаются. Об этом заявил экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Это означает миллиардные убытки для государственных компаний, для бюджетов всех уровней, и для государственного, и для местных бюджетов. А главное – это тысячи людей остались без работы, а их семьи – без заработка. Другое следствие деятельности Геруса по лоббированию российской электроэнергии – это тысячи и тысячи семей украинских шахтеров, которые сидят без куска хлеба, потому что их родители, которые работают на украинских шахтах, не получают заработной платы", – сказал Ляшко.

Политик отметил, что из-за импорта российского тока Украина фактически финансирует государство-агрессора, в то время как отечественные энергетические и угледобывающие предприятия несут значительные убытки. По его мнению, такие действия председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса являются государственной изменой.

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"Так что мы платим благодаря этим поправкам Геруса, мы платим миллиарды гривен российским шахтерам, российским энергетикам. Наносятся огромные убытки национальным интересам Украины. Миллионы людей не знают, где заработать себе на жизнь. Пускают украинцев по миру с протянутой рукой. А средства налогоплательщиков фактически выводят за границу в страну-агрессор", – констатировал Ляшко.

Ранее председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко в обращении к представителям власти предупреждал, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль.

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Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщал, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, что убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию Украины в европейскую энергосистемы.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и нанес им убытки. В частности, как сообщал энергетический эксперт Юрий Корольчук, только за первую половину декабря прошлого года государственный "Энергоатом" понес убытки на сумму 100 млн грн из-за того, что в результате "поправки Геруса" в Украину неконтролируемо поставляется российская электроэнергия, что вытесняет с отечественного рынка украинских производителей.

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