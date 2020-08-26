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Популярная у украинских туристов страна может возобновить полеты в Киев

26 августа, 16:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Прямое авиасообщение с Загребом будет функционировать два раза в неделю, говорит дипломат

После сообщения о том, что Казахстан возобновил авиасообщение с Украиной, стало известно, что еще одно государство может отменить запрет на полеты в нашу страну.

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Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич ожидает, что в октябре прямое авиасообщение между Киевом и Загребом будет функционировать два раза в неделю.

"Коронавирус обусловил изменения в стиле жизни. Для Украины и Хорватии – подтвердил важность прямого авиасообщения. Ожидаем, что с 4 октября Windrose Airlines дважды в неделю будут соединять тесно связанные между собой Киев и Загреб", – написал дипломат на своей странице в Twitter.

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Напомним, Хорватия является одним из наиболее популярных туристических направлений украинцев. Поэтому сайт "Сегодня" писал, как отдохнуть в Хорватии: новые правила въезда для украинцев.

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И теперь граждане нашей страны, которые путешествуют в Хорватию с туристической или деловой целью, могут въезжать туда без обязательной 14-дневной самоизоляции.

При этом украинцы, которые путешествуют в Хорватию, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 за последние 48 часов (от времени взятия забора до прибытия и прохождения контроля).

Напомним, что из-за пандемии коронавируса турбизнес столкнулся с кризисом:

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туризм Хорватия полеты туристы авиарейсы авиасообщение лоукостер Windrose

Источник: Сегодня

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