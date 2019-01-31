Популярность Православной церкви Украины растет: итоги дня

Большинство украинцев хотят голосовать на выборах президента, а 64% граждан считают, что украинский язык должен быть единственным государственным

Популярность Православной церкви Украины растет: итоги дня Сергей Гусев 2019-01-31T20:30:00+02:00 Экономика Большинство украинцев хотят голосовать на выборах президента, а 64% граждан считают, что украинский язык должен быть единственным государственным

Общество

7 раз за прошлые сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

32% украинцев однозначно планируют голосовать на выборах президента Украины в марте. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Еще 42% заявили, что будут голосовать с большой долей вероятности, 12% решили не идти на выборы, 5% скорее не будут голосовать, чем будут, 9% респондентов пока не определились.

43,9% украинцев которые относят себя к православному вероисповеданию, идентифицируют себя с новой Православной церковью Украины (ПЦУ), просто православными себя называют 38,4%, с УПЦ (МП) идентифицируют себя 15,2%. Таковы результаты опроса, проведенного тремя социологическими компаниями (Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова). При этом 70,7% украинцев относят себя к православному вероисповеданию, 8,8% сказали, что они "просто христиане", 6,9% украинцев являются греко-католиками, 1,3% – римо-католиками, 1% – прихожане протестантских и евангелистских церквей, 0,4% относят себя к не христианским религиям (ислам, иудаизм, индуизм, буддизм). 9,5% опрошенных украинцев не относят себя ни к одной из религий.

3 февраля в соборе Святой Софии в Киеве состоится интронизация главы Православной церкви Украины Епифания.

64% граждан считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". В то же время 15% респондентов высказались за предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, а еще 15% – за двуязычие на государственном уровне.

Выросла на 24,4% по сравнению с предыдущим годом средняя номинальная зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве в 2018 году и составила 7,1 тыс. грн. Заработная плата в пищевой промышленности увеличилась на 23,4%, до 8,3 тыс. грн. При этом рост средней заработной платы в стране по итогам 2018 года составил 25%.

Около 30 тыс. военнослужащих в 2018 году подписали контракт с Вооруженными силами. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Экономика

Укрепил на 2 копейки до 27,74 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 1 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 31 января.

Сохранил на уровне 18% годовых Национальный банк учетную ставку. "Учитывая обновленный макроэкономический прогноз и намеченные риски, правление Национального банка считает, что целесообразно сохранить достаточно жесткие монетарные условия, чтобы обеспечить уверенное снижение инфляции и ее возвращение к целевому диапазону в I квартале 2020 года", – говорится в сообщении НБУ.

Сократился с 71,8% до 62,7% ВВП государственный и гарантированный государством долг в 2018 году, сообщило Министерство финансов. В то же время в абсолютном значении совокупный госдолг вырос: в гривневом выражении – на 26,94 млрд грн, до 2 трлн 168,63 млрд, в долларовом – на 2 млрд долл., до 78,3 млрд.

Увеличился на 8,7% по результатам прошлого года украинский экспорт агропродукции в страны ЕС, до 6,3 млрд долл. В 2016 году он был 4 млрд долл, в 2017 году – 5,8 млрд. Лидерами украинского аграрного экспорта на рынки ЕС остаются зерновые, которых экспортировано на 2,2 млрд долл., семена масличных культур – 1,1 млрд и масла – 1,1 млрд.

Возросли до 11 млрд долл. денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 2018 году, сообщила первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова. Денежные поступления от трудовых мигрантов по итогам 2016 года составили 7,5 млрд долл., в 2017 году – 9,3 млрд.

Национальный банк считает реалистичным озвученный в октябре прогноз относительно замедления инфляции по итогам текущего года до 6,3% с 9,8% в 2018 году.

Ухудшил с 3,4% до 3,3% Национальный банк оценку роста реального ВВП по итогам 2018 года. Прогноз роста экономики в следующие два года остался неизменным – 2,5% и 2,9% соответственно.

Выросли на 14% по сравнению с 2017 годом расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году, сообщила Государственная служба статистики. При этом расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 13,2%, а животного – на 16,2%.

Мир

Впервые популярность всех значительных лидеров в мире снизились такой вывод сделал американский институт Гэллапа, занимающийся исследованиями общественного мнения. Нынешний опрос был проведен в 45 странах мира и охватил 47 тысяч респондентов. Одним из объяснений этого могут стать многочисленные конфронтации на международной арене, которые отразились на рейтинге политиков. Список популярных лидеров возглавила Ангела Меркель, которая вытеснила с первого места Эммануэля Макрона. Опрос показал, что она более популярна в Африке и странах Европы, не входящих в ЕС, и в Канаде, а не дома, в Евросоюзе.

Сохранила в диапазоне 2,25 – 2,50% годовых Федеральная резервная система (ФРС) США процентную ставку по федеральным кредитным средствам. Это решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Facebook получила рекордную прибыль в четвертом квартале, которая при этом оказалась выше консенсус-прогноза. Ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 6,882 млрд долл., 4,268 млрд, полученными за аналогичный период 2017 года. Выручка подскочила на 30% и достигла 16,914 млрд долл.

Apple сообщила о первом снижении доходов и прибыли за 10 лет компания объясняет это резким падением продаж в Китае. В последние три месяца 2018 года выручка составила 84,3 млрд долл., что на 4,5% меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Прибыль компании упала до 19,97 млрд долл.

Samsung Electronics сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 31%. Снижение этого показателя было отмечено впервые с осени 2016 года, когда компания потратила значительные средства на отзыв смартфонов Galaxy Note 7 из-за случаев их возгорания.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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