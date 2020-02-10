"Порадуем потребителя": в "Нафтогазе" пообещали дальнейшее снижение цены на газ

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Цена на газ для украинцев будет снижаться. Об этом сказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, передает "РБК-Украина".

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", – сказал он.

По его словам, из-за снижения цены на газ, некоторые частные добывающие компании, которые работают в Украине, планируют закрывать добычу.

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"Уже сейчас у нас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с нами в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу", - сказал он.

Напомним, в "Нафтогазе" рассчитали январскую цену на газ по новой методике правительства. Она составила 4,65 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Оптовая январская цена на 25% меньше, чем год назад. Эта цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Как известно, с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), платят за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделили абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплаты, но называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно.

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