Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия

Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике

Фото: twitter.com/poroshenko.

Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/12f/a98/5c812fa98f454.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/12f/a98/5c812fa98f454.jpg 2019-03-07T16:52:00+02:00 Экономика Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике

В Запорожье будет создано совместное украинско-турецкое предприятия, которое будет производить комплектующие к современной беспилотной технике. Об этом в Twitter сообщил президент Петр Порошенко анонсировал создание.

"Современные беспилотники Bayraktar TB2 – уже в Украине. Тактические дроны, изготовленные в Турции, способные в течение 12 часов вести наблюдение и наносить высокоточные удары. Приобретение боевых беспилотников – часть программы партнерства между Украиной и странами-членами НАТО. Следующий шаг программы – создание совместного украинско-турецкого предприятия, которое будет производить в Запорожье комплектующие к современной беспилотной технике", - написал он.

Напомним, что договор между "Укрспецэкспортом" и турецкой компанией-производителем БПЛА Baykar Makina был подписан в январе. Глава государства назвал это частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

Кроме того, сообщалось, что Украина может довооружить боевые беспилотники Bayraktar TB2 высокоточными ракетами, после чего они смогут поражать бронетехнику и морские цели.

Кроме того, мы писали о технических характеристиках этих дронов. К примеру, они могут действовать в радиусе 150 км и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километров в час.

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