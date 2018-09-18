Порошенко дал новое обещание по зарплатам украинских военных

Сегодня, 01:03

По словам президента, украинский солдат с 1 января должен получать не меньше 10 тысяч

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко, который ранее рассказал, когда поднимут зарплату военным, настаивает, что с января 2019 года денежное обеспечение украинского солдата должно составлять не менее 10 тыс. грн.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Общественное телевидение" в Кропивницком, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Порошенко отметил, что финансирование армии увеличено почти втрое.

По его словам, уже были представлены новые показатели проекта государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения правительства.

"Я подписал свое требование, чтобы у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн", – сказал глава государства.

Президент отметил, что Вооруженные силы – гордость Украины и на военном параде ко дню Независимости было продемонстрировано новое лицо украинской армии. "Вся страна, весь украинский народ и я, как Президент, горжусь украинской армией, горжусь украинскими воинами и горжусь Украиной", – отметил он.

Как сообщалось, в Министерстве обороны приняли решение о повышении зарплаты военнослужащим с 1 октябряГлава ведомства Степан Полторак обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману,

Напомним, в сентябре прошлого года в Минобороны озвучили зарплату солдата на Донбассе. Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне боевых действий, составляет 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какие нововведения подготовило правительство для военных пенсионеров. В правительстве вновь заговорили о повышении пенсий военным, которое анонсируют уже довольно продолжительное время. Так, в этот раз обещается, что пенсии почти для 500 тыс. военных вырастут в два раза.
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