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Порошенко и Гройсман прокомментировали развитие IT-сектора в Украине

Сегодня, 18:02

Президент и премьер-министр провели встречу с представителями IT-компаний

Фото: president.gov.ua
Порошенко и Гройсман прокомментировали развитие IT-сектора в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/562/088/5c7562088e457.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/562/088/5c7562088e457.jpeg Экономика Президент и премьер-министр провели встречу с представителями IT-компаний

Государство заинтересовано в развитии IT-сектора. Об этом заявили президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман сегодня, 26 февраля, на встрече с IT-компаниями.

По словам Порошенко, это приоритетная отрасль Украины, обеспечивающая сейчас высокие конкурентные преимущества на континенте и в мире.

"К началу 2019 года в Украине 161 тыс. специалистов в IT-секторе. Через два года, если эффективное взаимодействие и сотрудничество между государством и специалистами IT-сектора сохранится, будет 200 тыс. Уже сейчас создается 4% ВВП. Через два года есть все основания считать, что это будет 6,8% ВВП", – сказал глава государства.

Говоря о направлениях сотрудничества IT-сектора и государства, Порошенко выделил вопросы обороны и безопасности, защиты волеизъявления, формирование, приоритизация IT-сектора в госполитике, а также проекты сельской медицине, новой школы и электронного госуправления.

Он выразил надежду, что дальнейшее развитие IT-сектора с помощью государства внесет вклад в то, чтобы молодежь не уезжала из Украины.

В свою очередь Гройсман заявил, что среди задач власти – создание устойчивых правил развития IT-сектора.

"Чтобы мы определились, что в течение пяти, а лучше – десяти лет, мы создаем абсолютно нормальные регуляции, налоговую базу, чтобы инвестиции в ІТ-секторе были защищены стабильностью", – сказал он.

По словам премьера, вторым важным вопросом для отрасли, как и для всей экономики, является подготовка кадров.

Напомним, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня" сообщил, что IT, сельское хозяйство и промышленное производство являются самыми перспективными отраслями в Украине с точки зрения привлечения инвестиций.

Ранее Порошенко заявил, что IT-сектор является приоритетом в Украине и должен быть защищен. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег Порошенко, Гройсман, IT-сектор

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Источники:

УНИАН , Интерфакс-Украина

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