Порошенко назвал размер помощи многодетным семьям

По словам президента, каждый украинец должен ощутить рост экономики

Фото: president.gov.ua

Порошенко назвал размер помощи многодетным семьям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e64/71d/5c7e6471d38df.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e64/71d/5c7e6471d38df.jpeg 2019-03-05T14:13:00+02:00 Экономика По словам президента, каждый украинец должен ощутить рост экономики

Размер финансовой поддержки многодетным семьям в Украине составит 1500 гривен, начиная с третьего ребенка. Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Днепропетровской области.

"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… Дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке будем выплачивать семье по 1500 гривен – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", – сказал глава государства.

Порошенко также добавил, что это будет не одноразовая акция.

Он также выразил пожелание, чтобы каждый украинец ощутил рост экономики на своем благосостоянии.

Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.

Кроме того, право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком. Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 гривен. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 гривен в месяц. По данным Минсоцполитики, помощь при рождении ребенка получают более 15 тысяч мужчин.

Анонсированная премьер-министром Владимиром Гройсманом новая традиция для поддержки рождаемости в Украине набирает обороты. Наряду с "муниципальной няней" и "пакетом малыша" появляется такая электронная услуга, как "е-малыш".

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.