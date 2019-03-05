Порошенко назвал размер помощи многодетным семьям
По словам президента, каждый украинец должен ощутить рост экономики
Размер финансовой поддержки многодетным семьям в Украине составит 1500 гривен, начиная с третьего ребенка. Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Днепропетровской области.
"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… Дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке будем выплачивать семье по 1500 гривен – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", – сказал глава государства.
Порошенко также добавил, что это будет не одноразовая акция.
Он также выразил пожелание, чтобы каждый украинец ощутил рост экономики на своем благосостоянии.
Напомним, с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.
Кроме того, право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком. Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 гривен. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 гривен, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 гривен в месяц. По данным Минсоцполитики, помощь при рождении ребенка получают более 15 тысяч мужчин.
Анонсированная премьер-министром Владимиром Гройсманом новая традиция для поддержки рождаемости в Украине набирает обороты. Наряду с "муниципальной няней" и "пакетом малыша" появляется такая электронная услуга, как "е-малыш".
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