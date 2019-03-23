Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Порошенко назвал врага Украины после Путина

Сегодня, 13:40

По его словам, бедность угрожает национальность безопасности

Скриншот видео: Петр Порошенко / Facebook
Скриншот видео: Петр Порошенко / Facebook.
Порошенко назвал врага Украины после Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/618/dfe/5c9618dfed0f6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/618/dfe/5c9618dfed0f6.png Экономика По его словам, бедность угрожает национальность безопасности

Еще одним врагом Украины, кроме президента России Владимира Путина, является бедность населения.

Об этом 23 марта заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития Черновицкой области.

"Не только Путин создает препятствия на пути к великой державе – обеспеченной, европейской. У нас есть еще один враг, который, я подчеркиваю, угрожает Украине, угрожает национальной безопасности. И имя этого врага – бедность", – сказал он.

Глава государства добавил, что после преодоления кризиса, спровоцированного российской агрессией, план по преодолению бедности стал "реально просчитанным проектом".

Он напомнил, что в марте были проиндексированы пенсии.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил план по реализации стратегии преодоления бедности на 2019 год. В планах чиновников — запустить госреестр вакансий, субсидировать появление рабочих мест на предприятиях и трудоустроить сельское население. Подробнее читайте в статье "Сегодня": По нищете ударят госпомощью и реестром вакансий: Кабмин утвердил стратегию преодоления бедности на 2019 год.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в январе 2019 года 92% граждан Украины экономили на своих расходах. По сравнению с 2014 годом украинцы стали намного экономнее.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Путин, Порошенко, черновцы, бедность

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко назвал врага Украины после Путина". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономический рост должен быть ощутимым для каждого украинца – Порошенко

17 марта, 23:04

Президент подчеркнул, что борьба с бедностью – это программа, которая состоит из двух частей

На чем украинцы экономят больше всего: появились результаты опроса

27 февраля, 17:46

В январе 2019 года украинцы больше экономили, чем в марте 2014-го

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Порошенко: Монетизация субсидий и индексация пенсий – наш ответ на фронте борьбы с бедностью

25 февраля, 22:07

Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика – автоматическая индексация пенсий

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

Фанаты переживают из-за внешнего вида Юлии Началовой

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Тайные романы Олега Янковского

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Хороша! Дочь Ольги Сумской показала роскошную фигуру в купальнике

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Почему Быстрицкая не хотела целоваться с Глебовым на съемках

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?