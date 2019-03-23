Порошенко назвал врага Украины после Путина

По его словам, бедность угрожает национальность безопасности

Скриншот видео: Петр Порошенко / Facebook.

Порошенко назвал врага Украины после Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/618/dfe/5c9618dfed0f6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/618/dfe/5c9618dfed0f6.png 2019-03-23T13:40:00+02:00 Экономика По его словам, бедность угрожает национальность безопасности

Еще одним врагом Украины, кроме президента России Владимира Путина, является бедность населения.

Об этом 23 марта заявил президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития Черновицкой области.

"Не только Путин создает препятствия на пути к великой державе – обеспеченной, европейской. У нас есть еще один враг, который, я подчеркиваю, угрожает Украине, угрожает национальной безопасности. И имя этого врага – бедность", – сказал он.

Глава государства добавил, что после преодоления кризиса, спровоцированного российской агрессией, план по преодолению бедности стал "реально просчитанным проектом".

Он напомнил, что в марте были проиндексированы пенсии.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил план по реализации стратегии преодоления бедности на 2019 год. В планах чиновников — запустить госреестр вакансий, субсидировать появление рабочих мест на предприятиях и трудоустроить сельское население. Подробнее читайте в статье "Сегодня": По нищете ударят госпомощью и реестром вакансий: Кабмин утвердил стратегию преодоления бедности на 2019 год.

По данным опроса компании Research & Branding Group, в январе 2019 года 92% граждан Украины экономили на своих расходах. По сравнению с 2014 годом украинцы стали намного экономнее.

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