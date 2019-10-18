Порошенко: Новый бюджет – вместо конца эпохи бедности украинцев попросят вернуть субсидии

/ Фото: Сегодня

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко раскритиковал проект бюджета на 2020 год, который в первом чтении приняла Верховная Рада.

"Вследствие российской агрессии украинская экономика пережила тяжелые времена. Ударило очень больно. Мы переориентировались на европейский рынок. С начала шестнадцатого года наша экономика возобновила рост. Мы смогли это обеспечить даже во время войны. Символическим стал результат первого и второго квартала этого года, последних месяцев пребывания у власти нашей команды: ВВП вырос 4,6%. Действительно должен был наступить конец эпохи бедности. Мы не думали о рейтингах. Мы сделали все неблагодарную работу. Создали условия для того, чтобы новая власть обеспечила рост уровня жизни", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте политсилы.

Как отмечается, в "Европейской солидарности" вдоль и поперек вычитали бюджет следующего года.

"Понимаем, что это была шутка о зарплатах учителям в четыре тысячи долларов. Сознательная шутка перед президентскими выборами. А если кто-то ту хохму и принял за чистую монету, это его проблемы. Значит, с чувством юмора у них что-то не так. Но из бюджета куда-то делись даже те скромные начинания, которые стартовали в этом и прошлом году. Не будет тринадцатой пенсии, которую весной мы начали для пенсионеров с низкими пенсиями. Не будем доплаты за третьего, четвертого ребенка, не будет продолжения программы по строительству сельских амбулаторий и телемедицины. Не будет повышения денежного обеспечения наших воинов. Зато будет давление на ФЛП (физлиц-предпринимателей). На днях "Слуги народа" осчастливили народ законом о верификации социальных выплат. Вместо обещанного вам снижения тарифов – уменьшат количество получателей субсидий. А некоторых даже попросят вернуть уже полученные ранее деньги – есть в законе и такая статья", – говорится в заявлении", – говорится в заявлении.

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"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете – пусто. По крайней мере, именно такое впечатление производит бюджет. Мы, конечно, будем бороться до второго чтения. Экономика сегодня в лучшем состоянии, чем несколько лет назад. Сейчас существует гораздо больше возможностей, чем имели мы год или два назад. Главное, чтобы была политическая воля", – отмечается в заявлении.

Как известно, Верховная Рада сегодня, 18 октября, приняла в первом чтении проект госбюджета на 2020 год. Так, украинский парламент 255 голосами поддержал в целом постановление о бюджетных выводах (2000-П).

Бюджет-2020: основные показатели

Изначально в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад). Рост ВВП составит 3,3% (было 2,8%), инфляция – 6% (было 8,4%), курс доллара – 28,2 грн (было 29,4 грн). Госдолг должен сократиться с 62% до 54,1% ВВП. А минзарплата – вырасти на 550 грн, до 4723 грн.

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Как неоднократно анонсировала министр финансов Оксана Маркарова, а сегодня подтвердили ее заместитель Юрий Джигирь и премьер-министр Алексей Гончарук, проект бюджета серьезно изменится ко второму чтению. Дело в том, что нынешний вариант готовил еще прошлый состав Кабинета министров. Также в документе учитывается уже устаревший макроэкономический прогноз. При подготовке сметы ко второму чтению проблемы в расчетах планируют исправить.

/ Фото: Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджета, и как можно исправить документ ко второму чтению:

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