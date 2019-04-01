Порошенко обнародовал декларацию о доходах
Общая сумма доходов за год составила почти 1,6 млрд гривен
Президент Украины Петр Порошенко обнародовал электронную декларацию о доходах, полученных в 2018 году. Она размещена в Едином государственном реестре деклараций.
Общая сумма доходов президента за прошлый год составила почти 1,6 млрд гривен, из которых зарплата - 336 тыс. гривен.
Он задекларировал 1,1 млрд гривен дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария), а также 400 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал".
Кроме того, 28,8 млн гривен дохода – возвращение Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ, почти 21 млн гривен – проценты от Международного инвестиционного банка, 0,8 млн гривен дохода – от отчуждения имущества.
Согласно декларации, президент получил 777 тыс. гривен от отчуждения недвижимого имущества.
В собственности Порошенко есть четыре квартиры и несколько земельных участков. Он также задекларировал картины, мебель, часы и ювелирные изделия.
У президента есть автомобиль Mercedes-Benz Vito 116 CDI (2010 года выпуска), а у его жены Марины – Jaguar XF 3/2 Lv8 (2008 года выпуска).
Напомним, по итогам 2017 года Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен доходов.
Накануне в Украине прошли выборы президента. По последним данным Центральной избирательной комиссии (обработка 54,70%), в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,23% (2 922 827 голосов), а Петр Порошенко – 16,57% (1 602 406 голосов).
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