Порошенко объяснил, куда делись деньги МВФ

Сегодня, 15:07

Только с начала 2018 года страна погасила 4 млрд долларов долга

Петр Порошенко на Национальном инвестиционном форуме. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко на Национальном инвестиционном форуме. Фото: president.gov.ua

Международные резервы Национального банка Украины в 2018 году превысили 18 млрд долларов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на Национальном инвестиционном форуме.

Порошенко подчеркнул, что таким образом за последние четыре года резервы выросли в 3,5 раза. При этом Украина только с начала 2018 года выплатила 4 млрд долларов долга.

"Несмотря на то, что уже в этом году Украина выплатила более 4 млрд долларов, золотовалютные резервы составляют 18 млрд. Сегодня самый тяжелый период был пройден. Подчеркиваю, что за 4 года золотовалютные резервы выросли в 3,5 раза", – отметил Порошенко.

Одним из аспектов роста стало получение траншей от Международного валютного фонда, уточнил Порошенко.

"Это ответ, где средства МВФ. Средства МВФ сегодня заботливо хранятся в золотовалютных резервах страны", – объяснил он.

Напомним, Украину с 2018 года ждут серьезные выплаты по госдолгу. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.
деньги, Украина, мвф, золотовалютные резервы, международные резервы

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"Сегодня"

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