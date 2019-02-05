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Порошенко перечислил ТОП-5 направлений роста экономики

Сегодня, 11:11

Президент уверен, что некоторые отрасли следует развивать активнее прочих

Фото: president.gov.ua
Порошенко перечислил ТОП-5 направлений роста экономики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/94f/b3a/5c594fb3a6acc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/94f/b3a/5c594fb3a6acc.jpg Экономика Президент уверен, что некоторые отрасли следует развивать активнее прочих

Активный рост экономики Украины должен обеспечиваться по пяти приоритетным направлениям. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"Реальная стратегия развития и обеспечения экономического роста в Украине должна происходить по пяти направлениям", – заявил Порошенко.

По мнению президента, ключевыми направлениями для развития должны стать:

  1. Агропромышленный комплекс.
  2. IT-сектор.
  3. Индустриализация и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт.
  4. Инфраструктурные проекты и логистика.
  5. Туризм.

"Каждое из этих направлений обеспечивает рост ВВП. Для того, чтобы Украина превратилась в великую страну – регионального лидера, который влияет на события в Европе", - сказал Порошенко.

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Глава государства подчеркнул, что в Украине уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

"Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют – худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановленные к довоенному уровню золотовалютные резервы", – отметил Порошенко, добавив, что также растет количество новых предприятий.

Кроме того, Порошенко отмечал, что при этом уровень благосостояния многих украинцев остается низким.

Напомним, по прогнозам Национального банка Украины (НБУ), экономический рост в Украине замедлится в 2019 году после ускорения в 2018-м и ожидается на уровне 2,5%.

 

 

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Тег экономика, Порошенко, ВВП, развитие, АПК , отрасль, IT-сектор

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