Порошенко побывал в диспетчерской "Укртрансгаза": что происходит в украинской ГТС

Президент Украины подчеркнул, что за более дорогой европейский газ будут платить не украинцы, а "Газпром"

Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", благодаря слаженным действиям украинцев и власти преодолена – по состоянию на утро субботы, 3 марта, Украина резко увеличила поставки газа из Польши, Словакии и Венгрии. Об этом рассказал президент Украины при посещении диспетчерской "Укртрансгаза".

"Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. Сейчас, на сегодняшнее утро, мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 полностью покрыт", – заявил Порошенко.

В "Укртрансгазе" рассказали, что импорт газа в Украину вырос с 4 до 29 млрд кубометров газа в сутки, перекрывая дефицит, возникший из-за газового демарша российской компании. Президент также поблагодарил украинцев за солидарность, которую они проявили в критической ситуации.

"Откликнувшись на призыв уменьшить потребление газа, граждане на 14% сократили потребление голубого топлива", – отметил Порошенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что спотовые цены на газ в Европе находятся в диапазоне от 250 до 500 долларов за тысячу кубометров – против контрактных 355 долларов за тысячу "кубов", которые российский "Газпром" должен поставлять Украине согласно контракту и решению Стокгольмского арбитража.

"Все эти убытки будут компенсированы поставщиком газа – "Газпромом"... Из карманов украинцев это подорожание (газа. – Ред.) мы вытягивать не будем", – заявил Порошенко.

Кроме того, представители "Укртрансгаза" показали президенту, что давление на входе в ГТС Украины со стороны России ниже контрактных значений, тогда как давление на выходе из украинской ГТС в сторону ЕС – даже несколько выше необходимого.

"Мы в полном объеме обеспечили транзит газа странам ЕС. Очень надеялись россияне, что Украина начнет отбор газа из транзита. Не дождутся! Украина – надежный транзитер, надежное государство и надежный партнер", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, на днях "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома". Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь Россия решила расторгнуть договор с Украиной на поставку и транзит газа. Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер недоволен решением суда и считает, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".

Однако Порошенко заявил, что транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает. Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше".