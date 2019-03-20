Порошенко подписал изменения в госбюджет: куда пойдут средства

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал изменения в госбюджет: куда пойдут средства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/28b/c68/5c928bc68494d.jpeg 2019-03-20T20:56:00+02:00 Экономика Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2019 год для финансирования объединенных территориальных общин (ОТО), в которых из-за военного положения не состоялись выборы.

Об этом сообщается на сайте главы государства 20 марта.

"Документом от 28 февраля этого года №2696-VIII уточняются объемы межбюджетных трансфертов в разрезе местных бюджетов", – сказано в сообщении пресс-службы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется с 1 января 2019 года.

"Реализация закона создает условия для повышения финансовой возможности местных бюджетов и обеспечит эффективное и целевое использование средств государственного бюджета в текущем году", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля Верховная Рада одобрила возвращение средств ОТО, в которых не состоялись выборы из-за военного положения.

Военное положение было введено в 10 областях и действовало с 26 ноября до 26 декабря 2018 года.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита – 89,989 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения:

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