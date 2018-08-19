Порошенко подписал новый закон по борьбе с аграрным рейдерством

Сегодня, 13:16

Владельцы земельных участков сельхозназначения смогут ими обмениваться

Фото: https://www.president.gov.ua
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о решении вопроса коллективной собственности на землю, усовершенствовании правил землепользования в массивах земель сельскохозяйственного назначения, предотвращения рейдерства и стимулирования орошения в Украине".

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства в воскресенье, 19 августа.

"Реализация закона создаст эффективный механизм использования массивов земель сельскохозяйственного назначения, создаст необходимые условия для предотвращения рейдерства и стимулирования орошения земель в Украине", – говорится в сообщении.

Законом определяются особенности использования и распоряжения земельными участками, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, а также полезащитными лесными полосами, которые ограничивают такой массив.

В частности, предусматривается право владельцев, землепользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения личного крестьянского хозяйства, фермерского хозяйства, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения. Использовать их можно будет также для ведения товарного сельскохозяйственного производства без изменения целевого назначения.

"Будет установлено право владельцев земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, обмениваться такими земельными участками", – отмечается в сообщении.

Новый закон также определит особенности распоряжения и использования паями.

В частности признаются собственностью территориальных общин, на территории которых они расположены, земли ликвидированных коллективных сельскохозяйственных предприятий, кроме земельных участков, которые находились в частной собственности.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее, Верховная Рада упростила правила пользования землей сельхозназначения, которые правительство ранее начало передавать в собственность объединенным территориальным громадам, что позволит владельцам и арендаторам без проблем обмениваться земельными участками.

Также Порошенко резко высказался о моратории на продажу украинской земли. Он поддержал отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла политическое решение о продлении моратория на продажу с/х земель. Решение является символическим – рынок земли все равно не может заработать, пока не будет принято соответствующее законодательство.
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