Порошенко подписал закон для погашения "шахтерских" долгов по зарплатам

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", согласно которому государственным шахтам выделяются дотации для погашения задолженности по заработной плате горнякам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает изменения госбюджета-2018, которые позволят выделить 1,4 млрд гривен. Предполагается, что реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства будут направлены, в том числе, на погашение задолженности по зарплатам.

"Законом также расширены источники формирования средств для финансирования государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", – добавили у Порошенко.

Напомним, в начале июля и.о. министра финансов Оксана Маркарова согласовала перераспределение средств из статьи реструктуризации государственных шахт на выплату 220 млн грн зарплаты горнякам.

Как известно, дотации на шахты не были предусмотрены в бюджете на 2018 год. Как пояснял министр энергетики Украины Игорь Насалик, это связано с курсом на безубыточность государственных шахт.

Согласно плану Кабмина, госшахт, работающих в убыток, в Украине должно было не остаться к лету 2018 года, однако по состоянию на июль-2018 в Украине работают с прибылью только четыре госшахты.