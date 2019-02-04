Порошенко подписал закон о земельном моратории
Запрет на продажу сельхозземель продлевается уже десятый раз
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщается в карточке законопроекта № 9355-5, размещенной на сайте Верховной Рады:
Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.
Напомним, 20 декабря Верховная Рада продлила мораторий на землю. Изначально в парламент вносилось 16 законопроектов о моратории на продажу земли. Это уже десятый раз, когда парламент продлевает земельный мораторий. Впервые запрет продавать и покупать землю был введен еще в 2002 году "на переходной период".
Решение о продлении моратория является чисто политическим, ведь согласно текущей редакции Земельного кодекса, покупка-продажа с/х земли в Украине все равно не допускается до вступления в силу закона об обороте земель с/х назначения. Впрочем, как пояснили в Минагропроде, даже после принятия этого закона для запуска рынка земли в Украине понадобится два года, поэтому решение о продлении моратория на землю, по сути, ничего не меняет.
Читайте подробней в материале "Сегодня", что нужно знать о моратории на продажу земли.
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