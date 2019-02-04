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Порошенко подписал закон о земельном моратории

Сегодня, 16:34

Запрет на продажу сельхозземель продлевается уже десятый раз

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
Порошенко подписал закон о земельном моратории //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84d/5b3/5c584d5b3ae1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84d/5b3/5c584d5b3ae1d.jpg Экономика Запрет на продажу сельхозземель продлевается уже десятый раз

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщается в карточке законопроекта № 9355-5, размещенной на сайте Верховной Рады:

Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада продлила мораторий на землю. Изначально в парламент вносилось 16 законопроектов о моратории на продажу земли. Это уже десятый раз, когда парламент продлевает земельный мораторий. Впервые запрет продавать и покупать землю был введен еще в 2002 году "на переходной период".

Решение о продлении моратория является чисто политическим, ведь согласно текущей редакции Земельного кодекса, покупка-продажа с/х земли в Украине все равно не допускается до вступления в силу закона об обороте земель с/х назначения. Впрочем, как пояснили в Минагропроде, даже после принятия этого закона для запуска рынка земли в Украине понадобится два года, поэтому решение о продлении моратория на землю, по сути, ничего не меняет.

Читайте подробней в материале "Сегодня", что нужно знать о моратории на продажу земли.

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Тег земля, запрет, продажа, мораторий, рынок земли

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