Порошенко подписал закон, облегчающий экспорт сои и рапса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур".

Соответствующий законопроект (№7403-д), подписанный президентом, поступил в парламент 30 августа 2018 года.

Закон предусматривает, что отмена возмещения НДС при экспорте сои и рапса не распространяется на сельскохозяйственные предприятия, самостоятельно вырастившие указанные культуры на землях сельхозназначения.

Напомним, Верховная Рада 22 мая 2018 года внесла правки в Налоговый кодекс, сохранив для трейдеров временную отмену возмещения НДС при экспорте соевых бобов с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года, рапса – с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года. В то же время, парламент освободил из-под действия данной нормы сельхозпроизводителей.

Отметим, в Украине снизился урожай ранних зерновых. Всего в стране намолотили 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 центнера с гектара (ц/га). Для сравнения, в 2017 году намолотили 37,3 млн тонн с 9,6 млн га.

Как ранее отмечали эксперты, завершению уборки ранних зерновых препятствовала погода. В районах, где прошли сильные ливни, сохранялась высокая для июля влажность и повышенная температура воздуха, уборка урожая в некоторые периоды была вообще невозможной. Кроме того, украинское зерно потеряло в качестве из-за сильных дождей.

А еще в июне-2018 поля на юге Украины страдали от сильной засухи. В основном за июнь выпало всего от 30 до 50% от месячной нормы осадков. По мнению фермеров эти трудности могут привести к потере половины урожая пшеницы и ячменя, то есть около 7-8 млн тонн этих культур.