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Порошенко подвел итоги роста "минималки"

Сегодня, 16:13

По словам президента, с 2015 года размер минимальной зарплаты вырос на 91 доллар

Фото: president.gov.ua
Порошенко подвел итоги роста "минималки" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90d/8ca/5c890d8cad7e8.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90d/8ca/5c890d8cad7e8.jpeg Экономика По словам президента, с 2015 года размер минимальной зарплаты вырос на 91 доллар

Минимальная заработная плата в Украине выросла на 91 доллар с 2015 года. Об этом заявил 13 марта президент Петр Порошенко во время заседания Совета регионального развития Черниговской области.

Он напомнил, что в 2015 году минимальная зарплата составляла 1378 гривен (63 доллара).

"В 2019 году при средневзвешенном курсе 26,6 в гривнах минимальная зарплата составит 4173 гривни и, соответственно, 154 доллара", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Президент добавил, что "это еще не прорыв, но это последовательное увеличение возможностей".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что "минималка" в Украине за последние три года выросла втрое – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. При этом он уточнял, что рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики.

Позже глава правительства добавил, что минимальная зарплата должна вырасти до 300 долларов.

В свою очередь экономический эксперт Александр Охрименко отмечал в комментарии "Сегодня", что минимальной зарплаты в размере 300 долларов не будет еще пять-семь лет

Также журналисты "Сегодня" разбирались, ждать ли украинцам роста зарплат в 2019 году. Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го:

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Тег Порошенко, зарплата, минимальная зарплата, минималка

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Сегодня

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