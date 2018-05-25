Порошенко попросил ЕБРР удвоить инвестиции в Украину

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства по результатам встречи Порошенко президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

"У нас есть большая история сотрудничества между Украиной и ЕС. Уверен, что каждый год мы можем совместно внедрять ряд крупных проектов в различных сферах", - отметил Порошенко.

Также Порошенко и Чакрабарти обсудили реализацию реформ в банковской сфере, энергетике и энергоэффективности. К слову, Верховная Рада одобрила проект закона "О валюте", разработанный Национальным банком Украины.

"Собеседники отметили, что заседание Национального инвестиционного совета, которое состоится 25 мая, должно стать важным событием для представления результатов реформ иностранным инвесторам и привлечения инвестиций для экономического развития Украины", – отметила пресс-служба президента.

Президент Европейского банка реконструкции и развития отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

Напомним, ранее ЕБРР озвучил прогноз по росту экономики Украины. При этом существенными рисками для роста экономики Украины в ЕБРР назвали долговые платежи госсектора в 2018-2020 годы, а также выборы в 2019 году.

Как известно, в 2017 году ЕБРР инвестировал в Украину 800 млн евро. Это на 37% больше, чем годом ранее. Кроме того, в 2017 году Украина стала третьим крупнейшим получателем кредитов ЕБРР после Турции, получившей 1,54 млрд евро кредитов, а также Египта с показателем 1,41 млрд евро кредитов в 2017 году.