Порошенко рассказал, чем аукнется России ее газовый демарш

Сегодня, 12:16

Юристы "Нафтогаза Украины" уже готовят соответствующие представления, сообщил президент

Петр Порошенко. Фото: gettyimage
Петр Порошенко. Фото: gettyimage

Юристы НАК "Нафтогаз Украины" готовят соответствующие представления о компенсации убытков от действий российской компании "Газпром". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Цена, по которой мы согласно Стокгольмского арбитража должны были получать газ составляла, если я не ошибаюсь, 238 долларов 55 центов. Цена, которая сейчас – от 250-300 до 500 долларов. Эти убытки пытались (сделать – Ред.), чтобы понесла Украина. Даны соответствующие инструкции – юристы "Нафтогаза Украины" готовят соответствующие представления, все эти убытки будут компенсированы поставщиком газа, (российской компанией – Ред.) "Газпром", – резюмировал Порошенко.

Ранее Порошенко заявил об увеличении поставок газа из ЕС и отметил, что критическая ситуация уже позади.

В Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По итгам рассмотрения спора, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.

В ответ, Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. И вернул предоплату.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

"Вчера (1 марта – Ред.) за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил нам, что "передумал", а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель – осуществить мечту о том, что "Украина замерзла" или о том, что "Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого", – отметили в "Нафтогазе".

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта, из-за которой стране теперь не хватает 18 млн кубов газа. У президента и в Кабмине прошел ряд экстренных совещаний. 

О том, чем может закончится новый спор Украины и России читайте в материале "Сегодня" Демарш "Газпрома": как Россия перекрыла Украине газ и что будет дальше.
газ, газпром, нафтогаз, Порошенко

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Источник:

УНН

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