Порошенко рассказал, за счет чего удалось повысить пенсии и выплатить компенсации
Экономический рост в Украине позволяет с оптимизмом смотреть на решение вопроса повышения пенсий
Проведение индексации и выплата компенсаций категориям пенсионеров стало возможным за счет средств, поступивших в бюджет Пенсионного фонда от растаможивания так называемых евроблях. Об этом президент Петр Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".
"Эта сумма составила 13,6 млрд грн. Это означает, что каждый пенсионер, получающий минимальную пенсию, получит 2410 грн", - отметил он.
"Мы на сегодняшний день будем продолжать приоритеты пенсионеров при реализации социальной политики", – подчеркнул Петр Порошенко.
Он добавил, что экономический рост в Украине позволяет с оптимизмом смотреть на решение этого вопроса.
"Рост экономики будет отображаться не просто в цифрах, индексах, рейтингах, а точно должен отражаться на кармане украинсцев", - подчеркнул президент.
Глава государства также отметил, что проведена монетизация субсидий, и люди уже начали получать субсидии живыми деньгами. По его словам, это дает возможность гражданам экономить на потреблении услуг, а разницу от уплаченных средств за газ оставлять себе.
Ранее Порошенко заявил, что сложившаяся в настоящее время ситуация с ценой на природный газ на европейском рынке позволяет властям Украины воздержаться от повышения стоимости на этот вид энергоносителя для населения, запланированного на 1 мая 2019 г,ода.
Как сообщалось, Петр Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для людей, получающих минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.
Президент Украины также рассказал, когда отменят военный сбор.
Кроме того, Петр Порошенко заявил, что Киев сможет получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО раньше 2023 года, в котором, как в "дорожной карте", будет прописан конкретный перечень шагов, необходимых для вхождения страны в Североатлантический альянс.
Также Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате (Германия, Франция, Украина, Россия) по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.
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