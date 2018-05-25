Порошенко сделал заявление о сотрудничестве с МВФ
Международные финансовые организации помогли Украине стабилизироваться после кризиса, напомнил президент
Украина продолжит сотрудничество с международными финансовыми организациями, в том числе с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом на заседании Национального инвестиционного совета заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Понятно, что достижение макрофинансовой стабилизации стало возможным в первую очередь благодаря сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Я уверенно настроен на то, что мы продолжим и далее сотрудничать, потому что мы – единственная команда в истории Украины, которая обеспечивала выполнение шести последовательных меморандумов с МВФ. До этого – пообещали, деньги взяли и забыли провести реформы", – заявил Порошенко.
Напомним, в Верховной Раде уже идет рассмотрение поправок к закону об Антикоррупционном суде, принятие которого является структурным "маяком" в программе МВФ.
Кроме того, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что размеры новой программы Фонда для Украины будут определяться текущим уровнем резервов Национального банка в сравнении с желательным их уровнем – "то есть с точки зрения адекватности резервов".
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