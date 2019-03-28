Порошенко сказал, когда Украина избавится от газовой зависимости

Президент сделал заявление в ходе поездки во Львовскую область

Фото: president.gov.ua

Порошенко сказал, когда Украина избавится от газовой зависимости //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cff/899/5c9cff899abd1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cff/899/5c9cff899abd1.jpeg 2019-03-28T19:20:00+02:00 Экономика Президент сделал заявление в ходе поездки во Львовскую область

Украина может достичь энергетической безопасности и отказаться от импорта природного газа уже через два-три года.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую область.

"Через два-три года можно обеспечить полную энергонезависимость Украины и не покупать импортный газ", – сказал глава государства.

Напомним, Украина отказалась от закупки газа у российского "Газпрома" еще в конце ноября 2015 года. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.

В феврале Порошенко заверил, что Украина "будет энергетически независимой". По его словам, страна может обеспечить сама себя газом, но необходимо наращивать добычу и внедрять программы энергосохранения.

При этом, как заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, дефицит природного газа собственной добычи в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год. Страна ежегодно уменьшает потребление газа ориентировочно на 10%. Поэтому вице-премьер предположил, что Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко сказал, когда Украина избавится от газовой зависимости". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.