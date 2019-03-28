Порошенко сказал, когда Украина избавится от газовой зависимости
Президент сделал заявление в ходе поездки во Львовскую область
Украина может достичь энергетической безопасности и отказаться от импорта природного газа уже через два-три года.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую область.
"Через два-три года можно обеспечить полную энергонезависимость Украины и не покупать импортный газ", – сказал глава государства.
Напомним, Украина отказалась от закупки газа у российского "Газпрома" еще в конце ноября 2015 года. Топливо закупается исключительно на западной границе Украины.
В феврале Порошенко заверил, что Украина "будет энергетически независимой". По его словам, страна может обеспечить сама себя газом, но необходимо наращивать добычу и внедрять программы энергосохранения.
При этом, как заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, дефицит природного газа собственной добычи в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год. Страна ежегодно уменьшает потребление газа ориентировочно на 10%. Поэтому вице-премьер предположил, что Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа.
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