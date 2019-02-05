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Порошенко сообщил, как экономика Украины выстояла после удара РФ

Вчера, 20:20

Президент отметил важную роль партнерства с ЕС и США

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua.
Порошенко сообщил, как экономика Украины выстояла после удара РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d2/6a0/5c59d26a0d367.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d2/6a0/5c59d26a0d367.jpeg Экономика Президент отметил важную роль партнерства с ЕС и США

Украине удалось выстоять и открыть новые рынки благодаря соглашению об ассоциации и зоне свободной торговли с Евроcоюзом, а также активизации торговых отношений с США.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, РФ нанесла сильный удар по экономике Украины из-за войны и оккупации части украинской территории, когда было потеряно около пятой части промышленных предприятий. Президент добавил, что сейчас она "не дает нам экспортировать ни в Среднюю Азию, ни на Ближний Восток, ни даже в Китай".

"За четыре года экспорт в страны Европейского Союза в физическом объеме и денежном выражении вырос на 55%", – сказал Порошенко, добавив, что доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, а доля РФ – 7,6%.

Президент также отметил, что за 2018 год экспорт украинских товаров в США вырос более чем на 25%, а за пять лет – удвоился. По его словам, импорт увеличился с 1,9 млрд долларов до 2,9 млрд долларов.

Ранее Еврокомиссия опубликовала доклад, в котором Украина признана пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в Евросоюз (5,1 млрд евро).

В свою очередь Министерство экономического развития и торговли определило ТОП-20 наиболее перспективных внешних рынков для нашей страны с точки зрения развития экспорта. В список вошли Бангладеш, Беларусь, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Ливан, Молдова, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Таиланд, Турция, Филиппины, Швейцария и Япония.

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Тег экспорт, США, Порошенко, Евросоюз

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