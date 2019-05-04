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Порошенко созвонился с Лагард: за что директор МВФ хвалила Украину

4 мая, 12:15

Распорядитель Фонда обещает развивать сотрудничество с Киевом

Кристин Лагард и Петр Порошенко
Кристин Лагард и Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Украинский лидер государства поблагодарил главу МВФ за постоянную поддержку реформ в нашей стране, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост.

Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы , говорится в сообщении. Кроме того, она подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины.

Директор-распорядитель МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений, достигнутых за последние пять лет.

Напомним, в январе 2019-го Порошенко встретился с Лагард на полях Всемирного экономического форума в Давосе . Директор-распорядитель во время, по ее словам, "конструктивной встречи" заверила украинского президента, что МВФ готов и впредь поддерживать Киев на его пути к реформам.

Также напомним, Нацбанк Украины ожидает визита миссии МВФ в середине мая . Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий после объявления о снижении учетной ставки впервые за два года.

По его словам, миссия проведет ревю программы. По результатам этого пересмотра будет принято решение о предоставления очередного транша. По плану, Украина должна получить транш в 2019 году.

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Тег НБУ, Порошенко, Лагард, МВФ

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