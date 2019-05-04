Порошенко созвонился с Лагард: за что директор МВФ хвалила Украину
Распорядитель Фонда обещает развивать сотрудничество с Киевом
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Украинский лидер государства поблагодарил главу МВФ за постоянную поддержку реформ в нашей стране, которые уже начали приносить положительные результаты и стимулировать экономический рост.
Лагард отметила макрофинансовую стабильность в Украине и успешное функционирование банковской системы , говорится в сообщении. Кроме того, она подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины.
Директор-распорядитель МВФ заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ, а также призвала продолжать процесс реформ на основе достижений, достигнутых за последние пять лет.
Напомним, в январе 2019-го Порошенко встретился с Лагард на полях Всемирного экономического форума в Давосе . Директор-распорядитель во время, по ее словам, "конструктивной встречи" заверила украинского президента, что МВФ готов и впредь поддерживать Киев на его пути к реформам.
Также напомним, Нацбанк Украины ожидает визита миссии МВФ в середине мая . Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий после объявления о снижении учетной ставки впервые за два года.
По его словам, миссия проведет ревю программы. По результатам этого пересмотра будет принято решение о предоставления очередного транша. По плану, Украина должна получить транш в 2019 году.
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