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Порошенко: Возврат к покупке российского газа – это и есть настоящая капитуляция

3 декабря, 12:33

Украина не имеет никаких причин покупать газ у России, говорит экс-глава государства

Петр Порошенко

Петр Порошенко / Фото: eurosolidarity.org

Украина уже пятый год не покупает российский газ, и на сегодняшний день нет никакой причины возвращаться в газовую кабалу Кремля. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Пошел уже пятый год, как Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова закупать российский газ напрямую по цене, привязанной к европейским индикаторам.

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Накануне Алексей Оржель в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил, что Украина в газовом диалоге с Россией имеет четкую и честную позицию.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства заявил, что украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России.

Еще ранее, исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что долгосрочное соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря.

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