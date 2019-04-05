Порошенко выдал Кабмину поручения по атомной энергетике
Правительству нужно выполнить ряд важных задач, считает президент
Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о строительстве двух энергоблоков Хмельницкой АЭС (ХАЭС). Речь об этом идет в указе президента "О мерах по поддержке развития ядерной энергетики и повышению уровня безопасности в сфере использования ядерной энергии".
Кроме того, Порошенко поручил правительству обеспечить создание собственного производства ядерного топлива для АЭС.
Также Кабмин получил задание провести консультации с ЕС по проекту "Энергетический мост "Украина — ЕС", который предполагает задействовать действующий второй энергоблок Хмельницкой АЭС для экспорта электроэнергии в ЕС, и направить средства от поставок электричества для достройки третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС.
Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина преодолела монопольную зависимость от российского ядерного топлива. 46% атомных реакторов Украины перешли на американское топливо, следующий шаг – создание собственного завода:
Как известно, в 2018 году Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС стоимостью 72,4 млрд грн. Установленная электрическая мощность двух энергоблоков будет составлять 2094 МВт, а двух турбогенераторов – 2200 МВт. Сроки строительства – 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 – 2025 год.
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