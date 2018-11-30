Порошенко заявил о необходимости повышения минимальной зарплаты

Президент отметил, что в октябре 2018 года номинальная зарплата выросла на 24% по сравнению с октябрем 2017 года

Президент Петр Порошенко считает, что минимальная зарплата в Украине должна быть более 5 тыс. грн.

Об этом сегодня он сказал во время встречи со студентами Хмельницкого национального университета.

"Моя позиция четкая – необходимо обеспечить рост минимальной заработной платы. В 2017 году государство подняло минималку в два раза. В 2019 году она вырастет до 4173 грн. И этого недостаточно. Ведь минимальная зарплата должна быть более 5 тыс. грн", – заявил президент.

Порошенко отметил, что в октябре 2018 года номинальная зарплата выросла на 24% по сравнению с октябрем 2017 года. Средняя зарплата в Киеве составляет почти 14 тыс. грн, в Донецкой – 10 тыс. грн, Днепропетровской – 9,4 тыс. грн, Хмельницкой областях – почти 8 тыс. грн.

"Чтобы никто никуда не выезжал (из Украины – ред.), средняя зарплата должна быть 600-700 долларов в месяц. Для этого надо улучшать инвестиционный климат. В 2012-2013 годах наше государство находилось на 153 месте по инвестиционной привлекательности в мире. Теперь – на 71 месте", – подчеркнул глава государства.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что рост реальной зарплаты в Украине в 2018 году превысил уровень инфляции.

Розенко напомнил, что по итогам октября 2018 года реальная зарплата в Украине выросла на 14,2% по сравнению с октябрем 2017 года. При этом Розенко "округлил" рост зарплаты до 15%.