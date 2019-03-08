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Посевная кампания зерновых началась еще в двух областях Украины

Сегодня, 06:00

Посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились до 58 тыс. га

Фото: Pixabay
Посевная кампания зерновых началась еще в двух областях Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/15b/719/5c815b7196cfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/15b/719/5c815b7196cfc.jpg Экономика Посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличились до 58 тыс. га

Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур уже проводится в семи областях, посевная площадь достигла 58 тыс. га, или 3% к прогнозу. Об этом сообщила 7 марта пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Аграрии засеяли яровым ячменем 34 тыс. га (2%), горохом – 23 тыс. га (7%), пшеницей – 1 тыс. га (1%) и овсом – 0,5 тыс. га.

В Министерстве сообщили, что продолжается подкормка озимых культур на зерно, которая проведена на площади 4,6 млн га (60% к прогнозу).

Специалисты подкормили озимую пшеницу (3,8 млн га), рапс (1,07 млн га), ячмень (718 тыс. га), а также рожь (43 тыс. га).

Напомним, по состоянию на 4 марта посевная кампания проходила в пяти областях, а общая площадь составляла 22,5 тыс. га, или 1% от запланированных 7,2 млн га.

Ранее замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что мировые цены на нефть и рекордный урожай зерновых помогли снизить инфляцию в Украине в 2018 году, однако в 2019 году влияние этих факторов будет ослабевать. Он напомнил, что в 2018 году Украине удалось собрать более 70 млн т зерновых, а в этом году ожидается около 66 млн т.

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщала, что Украина с начала маркетингового года экспортировала более 30 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года – почти 25,7 млн тонн.

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Тег зерно, АПК , Минагропрод, зерновые

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