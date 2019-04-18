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Посевная в разгаре: в Украине начали сеять сою

Сегодня, 06:06

Украинские аграрии засеяли соей 2% от запланированной площади

Фото: Pixabay

Украинские аграрии приступили к севу сои, который по состоянию на 17 апреля проведен на площади 31 тыс. га, или 2% к прогнозу.

Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В сообщении также говорится, что ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 2,1 млн га, или 91% к прогнозу, в частности:

  • ячменем – 1,5 млн га (94%);
  • пшеницей – 150 тыс. га (90%);
  • овсом – 165 тыс. га (84%);
  • горохом – 283 тыс. га (83%).

"Также проведен сев кукурузы на зерно на площади 264 тыс. га (6%), сахарной свеклы – 194 тыс. га (79%), подсолнечника – 1 млн га (18%)", – сказано в сообщении.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

"Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона: "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной".

Ранее победители Всеукраинского образовательного конкурса "Агро 2019" посетили крупную международную выставку по сельскому хозяйству SIMA 2019, которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Париже:


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Тег зерно, соя, посевная, Минагропрод, зерновые

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