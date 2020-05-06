Посевная в Украине вышла на финишную прямую

В Кабмине отчитались о ситуации на украинских полях

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пока эксперты озвучивают прогнозы о потере Украиной рекордного урожая в 2020 году, аграрии к 4 мая завершили посевную кампанию по яровым культурам. А вот сев поздних культур пока продолжается. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"В период с 23 апреля по 4 мая аграрии посеяли 3,5 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур... В целом полевые работы проведены на площади 11,2 млн га, что составляет 72% к прогнозу посева (15,5 млн га)", - сообщило ведомство.

В частности, аграрии посеяли:

яровой пшеницы – 181,5 тыс. га из прогнозируемых 184,5 тыс. га;

ярового ячменя – 1,46 млн га из 1,51 га;

кукурузы – 3,95 млн га из 5,38 млн га;

сахарной свеклы – 179 тыс. га из 209 тыс. га;

подсолнечника – 4,4 млн га из 6,2 млн га;

сои – 545 тыс. га из прогнозируемых 1,44 млн га.

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"По обновленному прогнозу Минэкономики, посевная площадь основных культур увеличится на 600 тыс. га по сравнению с 2019 годом и составит 15,5 млн га. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы", – говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что дожди в первых числах мая сняли стресс засухи во многих районах северо-западной половины Украины. Однако, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области остались почти сухими – за исключением некоторых районов.

Как сообщалось, снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году эксперты объясняют уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.

Кроме того, украинские фермеры жалуются на проблемы из-за карантина, а также на политику отечественных супермаркетов. Подробнее о проблеме, которая заставляет выбрасывать часть украинского урожая на свалку, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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