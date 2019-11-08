Посевы гречки за 20 лет в Украине сократились в 10 раз

В 2019 году площадь посевов этой культуры составила только 60 тыс. га

/ Фото: Сегодня

Площади посевов гречки в Украине, цены на которую могут вырасти к концу года, за 20 лет сократились в 10 раз – с 570 тыс. га в 2000 году до 60 тыс. га в 2019-м. Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на исполнительного директора Международной ассоциации гречки Сергея Громового.

По его словам, тенденция к сокращению посевов только усиливается: только за последние годы гречку стали сеять в три раза меньше. В 2017 году украинские аграрии отвели под культуру 180 тыс. га, а уже в следующем году – 100 тыс. га.

"На это влияет целый комплекс причин. Самая главная – отсутствие государственной политики по поддержке производства нишевых культур. Не только такой традиционной культуры как гречка, а и других – проса, тыквы, льна, конопли, ржи", – сообщил он.

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Громовой добавил, что 60% гречки на украинских прилавках российского производства. Она попадает в Украину через Казахстан и маркируется как казахстанская. Исполнительный директор ассоциации рассказал, что вся гречка, которая продается в супермаркетах на развес, не является украинской и не соответствует национальным стандартам даже по механическим показателям.

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"Она не имеет свойственного гречке запаха, содержит измельченные частицы, примеси и слишком пережаренная, а следовательно потеряла вкусовые и питательные ценности", – пояснил он.

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